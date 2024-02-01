مارك زاكربرغ يعتذر.. «الكونغرس» لمنصات التواصل الاجتماعي: أيديكم ملطخة بالدماء

تقدّم مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ، باعتذار لأهالي ضحايا منصات التواصل الاجتماعي، خلال جلسة أمام الكونغرس الأمريكي، ضمّت رؤساء «ميتا» و«إكس» و«تيك توك» و«ديسكورد» و«سنابتشات»، وتمحورت على مخاطر الشبكات الاجتماعية على الأطفال والمراهقين.

وقال رئيس «ميتا»، واقفاً أمام ضحايا انتهاكات المنصات الرقمية وعائلاتهم في إحدى قاعات الكونغرس «آسف لكل ما مررتم به»، معتبراً أنّ «أحداً لا يجب أن يختبر الأمور التي عانتها عائلاتكم».

وتحظى هذه المسألة بإجماع السياسيين على مختلف توجهاتهم، وعدد كبير من الجمعيات التي تتهم شبكات التواصل الاجتماعي بعدم توفير الحماية الكافية للشباب، خصوصاً ضد مخاطر الاستغلال الجسدي أو الانتحار.

وواجه كل من زاكربرغ «ميتا»، وليندا ياكارينو «إكس»، وشو زي تشيو «تيك توك»، وإيفان شبيغل «سنابتشات»، وجايسن سيترون «ديسكورد»، سيلاً من التعليقات الغاضبة.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لمديري المنصات «زاكربرغ، أنت ومَن يمثّل الشركات الحاضرة هنا، أدرك أنكم لا تقصدون ذلك، لكنّ أياديكم ملطخة بالدماء. توفّرون منتجاً يقتل الناس».

وتحدث زاكربرغ عن إجراءات كثيرة اتخذتها مجموعته لحماية الفئة الشابة، معيداً التذكير بأنّ «ميتا» استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مسألة السلامة منذ عام 2016، ووظّفت 40 ألف شخص في قسمي إدارة المحتوى والسلامة في المنصات.

وقال «نعمل جاهدين لتزويد الآباء والمراهقين بالدعم والأدوات الضرورية للحد من المخاطر».

وأضاف «ضمان سلامة الفئة الشابة عبر الإنترنت، يمثل تحدياً منذ ظهور شبكة الإنترنت، ومع تطوير المجرمين تكتيكاتهم، علينا أن نطوّر دفاعاتنا».

«نفاق»

قال رئيس الشركة التنفيذي، شو زي تشيو «بما أنني أب لثلاثة أبناء شباب، أدرك أنّ المسائل المُثارة اليوم مروّعة، وتغذي كوابيس مختلف الآباء»، مضيفاً «أعتزم استثمار أكثر من 2 مليار دولار في مجال السلامة. وهذا العام وحده وظّفنا 40 ألف متخصص يعملون في هذه المسألة».

وستنشئ «إكس» من جانبها قسماً جديداً مخصصاً للإشراف على المنصة التي ستوظّف نحو مئة شخص لمحاربة هذه الظاهرة في المقام الأول، بحسب بيان نُشر الجمعة.

أما بالنسبة إلى فيسبوك، فأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى وثائق داخلية، تثبت أن زاكربرغ رفض توسيع الفرق المسؤولة عن تعقّب المخاطر التي يواجهها المراهقون. وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال «إن مستوى النفاق مذهل».

قوانين جديدة

تندرج هذه الوثائق، ضمن دعوى رفعتها نحو أربعين ولاية أمريكية في نهاية أكتوبر الفائت. وأكدوا أنّ ميتا تضرّ «بالصحة الذهنية والجسدية للشباب»، مشيرين إلى مخاطر مرتبطة بالإدمان ومضايقات إلكترونية واضطرابات غذائية.

وبموجب قانون الولايات المتحدة، تتمتع المنصات الرقمية بالحماية إلى حد كبير، من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي يُنشر عبر مواقعها.

ويأمل نواب كثيرون في إقرار مزيد من القوانين لتنظيم هذه المسألة بصورة أفضل، إلا أنّ قوانين جديدة حظرها الكونغرس، لانقسامه في شأن الحلول، وبسبب الضغط المكثف من شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومن بين القوانين المعمول بها راهناً، قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، الذي يرمي إلى حماية الأطفال من الخوارزميات التي قد تثير القلق أو الاكتئاب لديهم.

وثمة فكرة أخرى تتمثل في مطالبة منصات التواصل بالتحقق من عمر مستخدمي الشبكة، وحظر استخدامها من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً.

وقال السيناتور جون نيلي كينيدي لرؤساء المنصات «لا أعتقد أنكم ستحلون المشكلة. سيتعيّن على الكونغرس مساعدتكم».

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