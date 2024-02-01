اقتصادية الشارقة تفتتح معرض ريادة الأعمال الوطنية في كلباء بمشاركة 70 عارضاً

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة معرض ريادة الأعمال الوطنية في كلباء، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، وحمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي في مدينة كلباء، وممثلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجهات الراعية للحدث.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال والترخيص الوطني المنزلي «اعتماد»، ويستمر المعرض من 31 يناير وحتى 5 فبراير، بمشاركة 70عارضاً، ويهدف المعرض لتقديم منصة أعمال متكاملة لرواد الأعمال والمشاريع الوطنية سواء من الرخص المنزلية أو الرخص الوطنية التجارية، كما يسعى المعرض لتسليط الضوء على تجارب الأعمال الناجحة والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في دعم القطاع الاقتصادي لإمارة الشارقة، وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار، من خلال تأسيس علاماتهم التجارية الخاصة.

وتفقد الحضور خلال الافتتاح الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تم الاطلاع على المعروضات عن قرب، والحديث مع أصحابها للتعرف إلى منتجاتهم، كما يقدم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية، وشملت الفعاليات مشاركة عدد من الجهات الحكومية، من خلال تنظيم فعاليات مصاحبة متنوعة على مدار أيام المعرض.

المشاريع الواعدة

وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إقامة المعرض في مدينة كلباء يعد خطوة هامة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم، للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة في عرض وتسويق المنتجات والخدمات يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال، حيث يعتبر المعرض إحدى مبادرات الدائرة المستمرة، والتي تهدف لدعم المشاريع الوطنية وتشجيعها بين مختلف الفئات وإشراكها مع بعضها بعضاً، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون فيما بينهم، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة في تسويقها، وتشجيعهم على الاستمرار، وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم، وتعريف الجمهور بهم.

تمكين المواطنين

وقال أحمد بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، نعمل في الدائرة على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن المعرض يعزز ثقافة ريادة الأعمال، وغرس التفكير الريادي لدى الشباب وتطوير جيل من رواد الأعمال الناجحين، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة، التي تساعدهم على خوض غمار العمل التجاري، عبر مشاريع مبتكرة بالاعتماد على أسس واستراتيجيات علمية، حيث يقوم المشاركون بعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم وسط منصة تفاعلية وتنافسية.

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