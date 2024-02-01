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بعد عقوبات واشنطن للمستوطنين.. إسرائيل: لا حاجة لإجراءات غير عادية

2/1/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصفت إسرائيل، اليوم، الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم «ملتزمون بالقانون».

وقالت إنها تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، ما يشير إلى استيائها مع تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن «إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية».

كان مسؤول أمريكي كبير قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً لاتخاذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التي تقوض السلام في الضفة الغربية.

وقال المسؤول إن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من بين الأنشطة التي يتم التعامل معها الأمر التنفيذي، مضيفاً أن الأمر التنفيذي يتضمن عقوبات مالية وقيود على التأشيرات.

وتابع: «الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء والمواطنون الأمريكيون ليسوا المستهدفين».

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون.

وأوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره بايدن، يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو أعمال إرهابية أو يقوضون السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية المحتلة.

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