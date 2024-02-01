غالانت: الجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى رفح بعد هجوم خان يونس

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش سوف يصل إلى كتيبة رفح التابعة لحماس، ويفككها مثلما يفعل حالياً مع كتائبها في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال غالانت لجنود الفرقة 89 التابعة للجيش، خلال زيارة إلى خان يونس اليوم: «كتيبة خان يونس التابعة لحماس تفاخرت بأنها سوف تتصدى للجيش».

وأضاف أنه «يتم تفكيكها، وأبلغكم هنا بأننا نستكمل المهمة في خان يونس، وسنصل أيضاً إلى رفح، ونقضي على كل شخص هناك يكون إرهابياً ويحاول إيذاءنا»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن عمليات الجيش في خان يونس «تتقدم مع تحقيق نتائج مذهلة، وهذا أمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى حماس».

وتابع: «ليس لديهم (عناصر حماس) أسلحة ولا ذخيرة، وليس لديهم القدرة على علاج الجرحى، وقُتل 10آلاف إرهابي منهم، وهناك عشرة آلاف آخرين جرحى لايقدرون على الحركة».

وتابع جالانت أن القوات وعملياتها في الأرض وتحت الأرض في خان يونس «تجعل عودة الرهائن أقرب؛ لأن حماس لا تفهم سوى لغة القوة».

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