حمدان بن محمد: فخورون بتخريج دفعة جديدة من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حفل تخريج 105 من المرشحين والمرشحات من الدفعة الـ31 والدفعة 4 في أكاديمية شرطة دبي.

وقال سموه: فخورون بتخريج دفعة جديدة من المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي ... نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي هذه الكوكبة من أبناء وبنات الإمارات الذين قطعوا العهد للحفاظ على علمنا خفاقاً وبلادنا آمنة مطمئنة ...

أمامكم اليوم مهمة جليلة تحمل في طياتها كل معاني العز والفخر والشرف من أجل سلامة المواطن والمقيم والزائر. نبارك لأكاديمية شرطة دبي حصولها على فئة 5 نجوم ضمن منظومة Qs كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف ... هذه دبي وهذه طموحاتها التي ترتقي دوماً بالعلم والعمل للريادة العالمية.

وحضر الحفل الذي بدأت وقائعه بالسلام الوطني، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ المر بن مكتوم آل مكتوم، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الوفود العربية، وضيوف تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024»، إضافة إلى أولياء الأمور وذوي الخريجين.

دور جوهري

وفي هذه المناسبة، أعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، عن امتنانه لتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الحفل التخريج. مؤكداً حرص الأكاديمية على تأهيل المورد البشري لدوره الجوهري في تطوير منظومة العمل الأمني في القيادة، والمساهمة في تحقيق إنجازات نوعية ترسخ مكانة دولة الإمارات، ومنوهاً بدور فرق العمل التي تساهم بشكل سنوي على تخريج فوج جديد من ضباط شرطة دبي على قدر من الكفاءة والاستعداد لاستكمال تعزيز مسيرة الأمن والأمان في دبي، ودولة الإمارات، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في النهضة الشاملة في شتى المجالات.

كفاءات شرطية بمعايير عالمية

بدوره اعرب العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، عن تقديره وامتنانه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على تشريفه الحفل التخريج، وتوجه بالتهنئة إلى معالي الفريق عبدالله خليفه المري القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية على تخريج هذه الكوكبة من الضباط المؤهلين لخدمة البلاد والعباد، إلى جانب تهنئته الخريجين والخريجات بتخرجهم من هذا الصرح العلمي والانضمام للميدان العملي الأمني.

وقال: "إن أكاديمية شرطة دبي دأبت منذ نشأتها في العام 1987 على رفد المجتمع بنخب متوالية من أبنائها الخريجين الذين تشربوا مختلف أنواع الخبرات التعليمية والتدريبية على يد نخب منتقاه من أكفأ الخبراء في مجالات العلوم القانونية والشرطية إيماناً بدورها البناء في نشر العلم والمعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فقد اعتادت الأكاديمية على تخصيص مقاعد سنوية للطلاب المبتعثين من الدول الشقيقة والصديقة، والذين يتولى الكثير منهم الآن مناصب قيادية رفيعة في دولهم التي قدموا منها".

وأضاف: "أن المجتمع الإماراتي يثق في خريجي الأكاديمية من حيث العلم والخبرة والانضباط والالتزام والكفاءة والصبر والاحتمال والتضحية والفداء وتحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط في كافة الظروف والأوقات، حيث تحرص الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها على استقطاب نخب من خريجي الأكاديمية لتولي المناصب القيادية المختلفة فيها".

وأوضح: "إن أكاديمية شرطة دبي حصلت مؤخراً على معدل خمس نجوم من مؤسسة كيو اس QS العالمي لتصنيف الجامعات، واليوم تفخر الأكاديمية بتخريج 105 من أبنائها وبناتها المرشحين والمرشحات، حيث تتخرج الدفعة 31 من الطلبة المرشحين وعددهم 75 خريجاً، والدفعة الرابعة من الطالبات المرشحات وعددهن

30 خريجة، ليلتحقوا اليوم بركب زملائهم الضباط الذين سبقوهم إلى ميدان العمل الأمني، ذلك الميدان الذي يسهم بكفاءة واحترافية عالمية في تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل دائماً ترتيباً متقدماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، حيث احتفظت دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي بالمركز الثاني على مؤشر "أكثر بلدان العالم أمانا" وذلك بحسب تقرير مجلة "جلوبال فاينينس" البريطانية والذي نشرته عام 2023".

عزم دبي القوي

قدم الخريجون أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور عرضاً تضمن تشكيل كلمة "عزم دبي القوي" عكست مدى استيعابهم لكافة التدريبات والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية وأبرزت المستوى العالي من الانضباط واللياقة البدنية التي يتمتعون بها. كما استمع سموه إلى

قصيدة "الحكم" من كلمات الدكتور عارف الشيخ تترجم معنى شعار التخريج "عزم دبي القوي".



وسام التفوق

بعد ذلك كرّم سمو ولي عهد دبي إلى جانبه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومدير الأكاديمية المتفوقين، وقلّدهم سموه أوسمة التفوق، وهنأهم على إبداعهم كل في مجاله وتمنى لهم مزيداً من النجاح في مسيرتهم العملية. وجرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدفعة 31 الى الدفعة 32 مصحوباً بأدائهم القسم بأن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً.

وقبيل انصراف طابور العرض، أقسم الخريجون بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترموا دستورها وقوانينها وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها حامين لعلمها مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.

"نسيج"

كما استمع سموه خلال حفل التخرج إلى شرح حول أبرز النتائج التي حققتها شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد منها، إلى جانب اطلاعه على نتائج مبادرة "نسيج" وهي إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها شرطة دبي بهدف التصحيح الاستباقي لسلوكيات الطلاب، وتقويمها عبر برامج ومنهجيات علمية، وذلك بعد رصد شرطة دبي سلوكيات مخالفة للقيم المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التحول الإيجابي المطلوب، ما يسهم في تعزيز أمن المجتمع، خاصة على صعيد المجتمع المدرسي.





تصنيفات عالمية

ودشن سموه الموقع الالكتروني الجديد للأكاديمية، بخدمات ذكية ورقمية متقدمة، تتضمن مستشار رقمي، و12 خدمة استباقية، و16 برنامجاً أكاديمياً، كما استمع سموه من العقيد الدكتور منصور البلوشي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي لشرح حول إنجازات أكاديمية شرطة دبي.

واطلع سموه على التصنيف العالمي QS للمؤسسات التعليمية العالمية، حيث حصلت الأكاديمية على تحصيل منظومة Qs 5 stars كأول أكاديمية شرطية في العالم تحصل على هذا التصنيف.

كما اطلع سموه من العميد محمد عتيق ثاني مدير مشروع برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) على الدبلوم الذي أطلقته شرطة دبي في نسخته الأولى الذي يستهدف استقطاب ضباط من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية وتعزيز مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة.



ويركز الدبلوم على 3 محاور رئيسية تتمثل في البرنامج الأكاديمي، والتدريب التخصصي، وبرنامج جودة الحياة، ويُشارك في الدبلوم 46 منتسباً من 31 دولة.

والتقى سموه مع عدد من الضباط المبتعثين والخريجين من أصحاب المؤهلات العلمية العليا الذين تم ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية تساهم في دعم الشقين الأمني والتقني.

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