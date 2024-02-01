عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً سيجورنيه ويبحثان الشراكة بين البلدين والتطورات بالمنطقة

هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ستيفان سيجورنيه، بمناسبة تعيينه وزيراً لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.

وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي - الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لسيجورنيه التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل معه بما يسهم في تعزيز مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ويدعم مساعي البلدين لترسيخ دعائم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وستيفان سيجورنيه تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية، وأكد سموه أهمية دعم مسار التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في ضمان حماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز