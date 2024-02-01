عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً سيجورنيه ويبحثان الشراكة بين البلدين والتطورات بالمنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ستيفان سيجورنيه، بمناسبة تعيينه وزيراً لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.
وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي - الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.
وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لسيجورنيه التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل معه بما يسهم في تعزيز مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ويدعم مساعي البلدين لترسيخ دعائم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وستيفان سيجورنيه تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية، وأكد سموه أهمية دعم مسار التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في ضمان حماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
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