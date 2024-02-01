أوكرانيا تعلن تدمير زورق حربي روسي في شبه جزيرة القرم

أعلنت أوكرانيا، اليوم، أنها دمرت خلال الليل زورقاً سريعاً قاذفاً للصواريخ تابعاً لأسطول البحر الأسود الروسي، كان يقوم بدورية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وتتعرض بانتظام لهجمات كييف.

ولم يصدر عن روسيا أي تعليق رسمي، ولم تبلغ عن أضرار لحقت بأحد زوارقها، لكن قناة «تلغرام» القريبة من الجيش الروسي أبلغت عن تضرر زورق.

وذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أنها نجحت في إغراق زورق إيفانوفيتس لإطلاق الصواريخ في منطقة بحيرة دونوزلاف على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وأكد أندري يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أن الزورق كان يقوم بدورية في البحر قرب البحيرة.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على «تلغرام»: «بسبب إصابات مباشرة في الهيكل، تعرض الزورق الروسي لأضرار جعلت إبحاره مستحيلاً. غرق زورق إيفانوفيتس».

وأرفقت الاستخبارات الرسالة بمقطع فيديو يُظهر انفجار زورق مخلِّفاً شكل كرة نار ضخمة. ولا يمكن التأكد من صحة هذه المشاهد ومكان تصويرها بشكل مستقل.

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