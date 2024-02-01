عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية الأرجنتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع ديانا إيلينا موندينو، وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية، العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض الوزيران مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والتجارية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تطلع دولة الإمارات إلى استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون مع الأرجنتين، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية.

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