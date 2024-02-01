تراجع آمال خفض الفائدة والنتائج تتلاعب بالأسهم العالمية

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، فيما استوعب المستثمرون مجموعة من التقارير المحبطة عن الأرباح، في حين تأثرت المعنويات بإشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن خفض أسعار الفائدة مبكراً غير مرجح،

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة.

وشهدت البنوك أكبر هبوط، إذ بلغ 1.4 في المئة، بقيادة تراجع سهم بنك بي.إن.بي باريبا بنسبة 7.7 في المئة، بعدما لم يحقق البنك الفرنسي الأرباح الفصلية المتوقعة، كما دفع البنك المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6 في المئة.

وكان سهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من بين الأسهم الخاسرة أيضاً، وهبط 7.7 في المئة، إذ جاءت توقعات الشركة لعام 2024 دون التقديرات.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، ورجح عدم خفض الفائدة في مارس، مما بدد الآمال بالأسواق لخفض مبكر.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً، الخميس، إذ أصيب المستثمرون بإحباط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، التي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.76 في المئة إلى 36011.46 نقطة، بعد أن انخفض دون المستوى الرئيسي البالغ 36000 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67 في المئة إلى 2534.04 نقطة.

وتحدث باول عن أنباء جيدة بشأن المعركة ضد التضخم في ختام اجتماع البنك المركزي، لكنه قال إن تخفيضات أسعار الفائدة لن تكون مناسبة حتى يصبح هناك «ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك» نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «من الصعب الهروب من رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي باعتبارها المحرك الرئيسي لحركة الأسعار اليوم».

وهبط المؤشر الفرعي لصانعي السيارات على مؤشر توبكس 1.41 في المئة، وانخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.83 في المئة، و1.85 في المئة على الترتيب.

ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 شركة، ارتفعت أسهم 51 شركة فقط، بينما تراجعت أسهم 170 شركة.

وارتفع سهم شركة تي.دي.كيه كورب 5.48 في المئة، وصعد سهم نومورا القابضة، أكبر شركة مصرفية للوساطة والاستثمار في اليابان، 5.15 في المئة.

ولامس سهم نومورا القابضة لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ عام 2015، بعد إعلان أن الشركة ستعيد شراء ما يصل إلى أربعة في المئة من أسهمها بعد الإعلان عن صافي إيرادات قياسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وهوى سهم أوزورا بنك 21.49 في المئة، يليه سهم سوميتومو فارما بخسارة 18.43 في المئة.