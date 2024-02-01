وول ستريت ترتد مرتفعة بعد موجة بيع بسبب تعليقات من «الاحتياطي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، بعد موجة بيع في الجلسة السابقة، أعقبت تبديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 15.46 نقطة، بما يعادل 0.32 في المئة إلى 4861.11 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 90.01 نقطة أو 0.59 في المئة إلى 15254.02 نقطة.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 25.04 نقطة أو 0.07 في المئة إلى 38175.34 نقطة.
وتخرج وول ستريت من جلسة سيئة يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز 317 نقطة، أو 0.8%، مسجلاً أسوأ يوم له منذ ديسمبر. انخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 1.6% في أسوأ يوم له منذ سبتمبر، وخسر مؤشر ناسداك المركب 2.2%، وهي أسوأ جلسة له منذ أكتوبر.
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