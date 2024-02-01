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وول ستريت ترتد مرتفعة بعد موجة بيع بسبب تعليقات من «الاحتياطي»

2/1/2024 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، بعد موجة بيع في الجلسة السابقة، أعقبت تبديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 15.46 نقطة، بما يعادل 0.32 في المئة إلى 4861.11 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 90.01 نقطة أو 0.59 في المئة إلى 15254.02 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 25.04 نقطة أو 0.07 في المئة إلى 38175.34 نقطة.

وتخرج وول ستريت من جلسة سيئة يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز 317 نقطة، أو 0.8%، مسجلاً أسوأ يوم له منذ ديسمبر. انخفض مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 1.6% في أسوأ يوم له منذ سبتمبر، وخسر مؤشر ناسداك المركب 2.2%، وهي أسوأ جلسة له منذ أكتوبر.

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