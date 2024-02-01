ستاندرد أند بورز تتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي في الإمارات والسعودية

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز "أس أند بي" العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن تواصل الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموها مقارنة ببقية دول المنطقة.

وأرجعت ستاندرد أند بورز، في تقرير عن القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، النمو المتوقع في ظل الطلب الإئتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي.

وتوقع التقرير، استقرارا واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية عبر البنوك والأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قويا.

وأوضح التقرير، انه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، فيما من المقدر أن يظل النمو غير النفطي ديناميكيا بشكل خاص في الإمارات والسعودية.