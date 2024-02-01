خبرني : مرشحة لرئاسة اميركا لا تعارض انفصال تكساس

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت نيكي هيلي المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري إنه إذا قررت تكساس أنها تريد الانفصال عن الولايات المتحدة "فيمكنها فعل ذلك"، وعلى الرغم من تقليلها من احتمالية اختيار ولاية تكساس الانفصال عن الجمهورية، لكنها أصرت عند ظهورها في البرنامج الإذاعي Breakfast Club على أن الانفصال هو "حق" لأي ولاية.

وفق تقرير لصحيفة New York Post الأمريكية، الخميس 1 فبراير/شباط 2024، فإن هيلي ردت على سؤال من المضيف شارلمان ثاغود عن أفكارها بشأن الانفصال في ضوء خلافات تكساس مع إدارة بايدن بشأن أمن الحدود: "أعتقد أن الولايات لها الحق في اتخاذ القرارات التي تريد شعوبها اتخاذها".



كما أضافت: "إذا قررت تكساس أنها تريد ذلك، فيمكنها فعل ذلك".



المرشحة البالغة من العمر 52 عاماً، تابعت في المناسبة نفسها قائلة: "إذا قالت تلك الولاية بأكملها نحن لا نريد أن نكون جزءاً من أمريكا بعد الآن، أعني أن هذا قرارٌ يرجع لهم". وقالت: "لكنني لا أعتقد أن الحكومة بحاجة إلى إخبار الناس كيف يعيشون، وكيف يفعلون أي شيء. أعني أنني أعتقد أننا بحاجة إلى السماح للحرية بأن تعيش".



في حين لا يتضمن دستور الولايات المتحدة أي أحكامٍ تحظر على أي ولاية مغادرة الاتحاد، فإنه لا يمنح الولايات صراحة الحق في الانفصال.



تقول هيلي: "أعتقد، كما تعلمون، أن الولايات ستتخذ قراراتها. ولكن دعونا نتحدث عن الواقع. تكساس لن تنفصل، هذا ليس شيئاً ستفعله الولاية".



غير أن القضية قد تمت تسويتها إلى حد كبير بعد انتصار الاتحاد على الكونفيدراليات في الحرب الأهلية الأمريكية وحكم المحكمة العليا في 1869 في قضية تكساس ضد وايت، ذلك الحكم الذي أكد أن الولايات لا يمكنها الانفصال عن أمريكا من جانب واحد.



ومضت هيلي في الدفاع عن جهود حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت لمنع العبور غير القانوني للحدود، بما في ذلك عن طريق وضع الأسلاك الشائكة على طول الحدود التي قضت المحكمة العليا بأنه يمكن للسلطات الفيدرالية قطعها.



وقالت هيلي: "عليه أن يحمي مواطني تكساس".

وتتخلف هيلي عن الرئيس السابق دونالد ترامب بأكثر من 30 نقطة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المقبلة في ولاية كارولينا الجنوبية، والتي ستعقد في ولايتها في 24 فبراير/شباط، وفقاً لمتوسط استطلاعات موقع RealClearPolitics.

