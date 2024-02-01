خبرني : كتاب (أبو عبيدة) يعود إلى أجنحة معرض القاهرة الدولي بعد سحبه

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت مواقع مصرية، إنّ كتاب "أبو عبيدة" الذي أدرج ضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجرى سحبه بصورة مفاجئة، أثار قرار سحبه جدلًا واسعًا دفع إلى تغيير القرار.

وتصدر الكتاب في مواقع التواصل، بعد ظهوره في معرض القاهرة، والصادر عن دار ببلومانيا للنشر، ويستعرض فيه كاتبه، مسألة الحرب الإعلامية، وكيف تصدرتها شخصية أبي عبيدة ومارستها خلال العدوان على غزة.

وقامت إدارة المعرض بسحب النسخة الأولى من دار النشر، وكانت تظهر عليها صورة أبي عبيدة، والمثلث الأحمر المقلوب، الشهير في إصدارات المقاومة المصورة، لاستهداف دبابات وجنود الاحتلال.

ونقلت مواقع مصرية عن المؤلف سيد داوود المطعني، قوله إنّ الكاتب ليس استعراضا لشخصية أبي عبيدة، لكنه "دراسة لأهمية تعلم أساليب الحرب الإعلامية التي نجحت المقاومة في صنعها".

واستهجن سحب الكتاب، وقال إنّ الموقف المصري معروف من القضية الفلسطينية، وقرار السحب مثير للتساؤلات، خاصة أن الكتاب حصل على كافة الموافقات بعد مراجعته من الهيئة العامة للكتاب، وموافقة للمشاركة في المعرض، فلماذا يسحب؟

لكن الدعوات لإعادة الكتاب، أفضت في نهاية المطاف إلى قيام الهيئة العامة للكتاب، بالإفراج عنه مساء الأربعاء وطرحه ضمن أجنحة المعرض، وشهدت عودته إلى أرفف المعرض، إقبالًا واسعًا من قبل الزوار.