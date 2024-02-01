خبرني : مكتب نتنياهو: الإجراءات الاستثنائية ضد المستوطنين غير مبررة

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- Khaberni) خبرني - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الإجراءات الاستثنائية ضد المستوطنين غير مبررة وأغلبهم مواطنون ملتزمون بالقانون، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن اليوم.
وقال بلينكن إن الإدارة الأميركية تعارض تقويض الاستقرار بالضفة الغربية ويشمل ذلك هجمات المستوطنين الإسرائيليين والهجمات الفلسطينية.
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