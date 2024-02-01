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خبرني : مكتب نتنياهو: الإجراءات الاستثنائية ضد المستوطنين غير مبررة

2/1/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الإجراءات الاستثنائية ضد المستوطنين غير مبررة وأغلبهم مواطنون ملتزمون بالقانون، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الذي وقعه اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن اليوم.

وقال بلينكن إن الإدارة الأميركية تعارض تقويض الاستقرار بالضفة الغربية ويشمل ذلك هجمات المستوطنين الإسرائيليين والهجمات الفلسطينية.

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