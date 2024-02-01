خبرني : لعبة لوحية إسرائيلية تشجع على احتلال واستيطان غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسلَّم المندوبون في مؤتمر إسرائيلي، يدعو إلى إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة الفلسطيني، لعبةً لوحية تحثُّ اللاعبين بها على تحديد الأماكن التي يريدون اتخاذ منازل لهم بها في القطاع بعد احتلاله، بحسب ما أفاد موقع Middle East Eye البريطاني.

حملت اللعبة اسم "تعالَ وابنِ بيتك في غزة!"، وتتكون من خريطة لقطاع غزة مقسمة إلى أحياء مختلفة بأسماء عبرية، وقد ورد بجانب كل اسم توضيحات للمعنى الكامن وراءه.

وشوهدت اللعبة بين أيدي الحاضرين فيما يُعرف بمؤتمر "انتصار إسرائيل"، وهو فعالية أقامها في القدس، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، سياسيون إسرائيليون من التيار اليميني، ونشطاء وحاخامات يهود، للدعوة إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي عليها.

وحضر المؤتمر 11 وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، و15 نائباً في الكنيست من المنتمين إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.





** تغيير أسماء الأحياء في غزة

وتوجِّه اللعبة اللاعبين بها إلى وضع كتل خشبية على هيئة منزل، وكتابة أسمائهم على الملصقات، للإشارة إلى الأحياء التي يرغبون في المكوث بها.

يأتي من بين المواقع التي تعرضها رقعة اللعبة "حي أبطال غزة"، وهو حي يُفترض إقامته مكان حي الشجاعية الفلسطيني، الذي لطالما عُرف ببسالة مقاومته للعدوان الإسرائيلي في هذه الحرب وحروب سابقة، وقد قتلت إسرائيل نحو 300 فلسطيني في غارة واحدة على مجمع سكني في الشجاعية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وفي معرض التوضيح لاسم الحي في اللعبة، أوردت الرقعة أن هذا الاسم هو "ترجمة عبرية لاسم (حي الشجعان)"، وقد استُمد "الاسم من وصف المسلمين الذين قاتلوا الصليبيين في منطقة غزة"، ويدَّعي صانعو اللعبة أن "الاسم يمكن أن يُنسب أيضاً إلى مقاتلي [الجيش الإسرائيلي] الذين قاتلوا في المدينة".

وهناك حي آخر مُدرَج باسم "حي غافيش"، وهو حي النصر حالياً، والذي تقول اللعبة إنه استمد اسمه من اسم الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي قاتل إسرائيل في حروب مختلفة، منها حرب 1967، التي شهدت احتلال إسرائيل لقطاع غزة.



جاء في التعليق المرفق بالاسم المزعوم للحي: "سيتغير اسم الحي إلى (غافيش)، تكريماً للقائد الأعلى للقيادة الجنوبية في حرب الأيام الستة، يشعياهو غافيش".

جدير بالذكر أن إسرائيل احتلت قطاع غزة منذ عام 1967، وأقامت عدة مستوطنات فيه، إلا أن المقاومة الفلسطينية الممتدة أرغمت رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في عام 2005 على تدمير مستوطنات غزة وإجلاء المستوطنين الإسرائيليين منها، وهي خطوة لطالما عارضها اليمين المتطرف في إسرائيل، وما زال المنتمون إلى هذا التيار يرون أن الانسحاب من غزة كان خطأ، ويجب الرجوع عنه.





** "تشجيع الفلسطينيين على مغادرة غزة طوعاً"

وجاء مؤتمر الدعوة إلى الاستيطان بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة العدل الدولية بقبول قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، وأصدرت المحكمة 6 أوامر لإسرائيل فيما يتعلق بحصار قطاع والقصف المتوالي عليه.



أحد هذه الأوامر أن "إسرائيل عليها أن تتخذ التدابير الواقعة في حدود سلطتها لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومعاقبة المحرّضين على ذلك".

واستشهدت المحكمة بطائفةٍ من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، واتخذتها أدلة على التحريض وخطاب نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، ومنها تصريحات لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلية إسحاق هرتسوغ.

ومع ذلك، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في مؤتمر الاستيطان، إلى "تشجيع الفلسطينيين على مغادرة غزة طوعاً"، و"يجب أن نعود إلى غوش قطيف وشمال السامرة..."، وغوش قطيف كانت كتلة من 17 مستوطنة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

في المقابل، نشر إيتاي إبشتين، وهو محامٍ حقوقي ومستشار خاص للمجلس النرويجي للاجئين، مقطع فيديو يظهر فيه بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما يرقصان معاً في المؤتمر.

وقال إبشتين إن هذه الصورة "أحد الأدلة الدامغة على عدم امتثال" الحكومة الإسرائيلية للأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية باتخاذ جميع التدابير الواقعة في حدود سلطتها، لمنع أعمال الإبادة الجماعية والمعاقبة على أعمال التحريض.