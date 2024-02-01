خبرني : مصدر يكشف المبادىء العامة لمقترح باريس بشأن وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية، الخميس، إن رسالة من قيادة حماس أرسلت للفصائل حول ورقة الإطار التي قدمت بناءً على اجتماع باريس.
وأشار المصدر إلى أنها قيد الدراسة على قاعدة المحددات الوطنية المجمع عليها.
وأوضح أن
الأولوية ستكون لوقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة، وتأمين الإيواء للنازحين، وإعادة الإعمار ورفع الحصار، بالإضافة إلى
إنجاز عملية تبادل جدية للأسرى.
كما لفت المصدر بأنه لم يتوجه حتى اللحظة أي وفد من قيادة حماس للقاهرة ولم يتم بعد تحديد موعد للقاءات حاليًا، وتم توحيد جهود الوساطة من الأشقاء المصريين والقطريين.
كما أشار إلى أن الإعلام الصهيوني يصدر أخبار مفبركة وكاذبة لإثارة الرأي العام حول المفاوضات.
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