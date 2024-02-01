خبرني : مصدر يكشف المبادىء العامة لمقترح باريس بشأن وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية، الخميس، إن رسالة من قيادة حماس أرسلت للفصائل حول ورقة الإطار التي قدمت بناءً على اجتماع باريس.

وأشار المصدر إلى أنها قيد الدراسة على قاعدة المحددات الوطنية المجمع عليها.

وأوضح أن

الأولوية ستكون لوقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة، وتأمين الإيواء للنازحين، وإعادة الإعمار ورفع الحصار، بالإضافة إلى

إنجاز عملية تبادل جدية للأسرى.

كما لفت المصدر بأنه لم يتوجه حتى اللحظة أي وفد من قيادة حماس للقاهرة ولم يتم بعد تحديد موعد للقاءات حاليًا، وتم توحيد جهود الوساطة من الأشقاء المصريين والقطريين.

كما أشار إلى أن ⁠الإعلام الصهيوني يصدر أخبار مفبركة وكاذبة لإثارة الرأي العام حول المفاوضات.