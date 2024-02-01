خبرني : المسلمون ببريطانيا يقاطعون حزب العمال لتأييده الحرب على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتقدت حملة إسلامية جديدة تدعم المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات العامة في بريطانيا، قلق حزب العمال بشأن فقدان دعم المسلمين، وردت بأنَّ "حزب العمال جاء متأخراً بعد 30 ألف قتيل في غزة"، بحسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024.

إذ يجري مكتب زعيم حزب العمال كير ستارمر استطلاعات رأي، ويعقد اجتماعات مُركَّزة مع المسلمين البريطانيين في جميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف متزايدة بين مسؤولي الحزب من أنَّ العديد من المسلمين الذين دعموا حزب العمال سابقاً قد لا يصوتون له بسبب دعمه لحرب إسرائيل على غزة، فق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.





"صوت المسلمين"

تقرير ميدل إيست أشار إلى أن حزب العمال يتخوف من مجموعة شعبية تسمى "صوت المسلمين"، التي تؤيدها رابطة مسلمي بريطانيا، والمجلس الإسلامي في إسكتلندا، ومجلس مسلمي ويلز، ومنظمة مشاركة المسلمين والتنمية، ومنظمات مجتمع مدني إسلامية أخرى.

وحسب مجموعة "صوت المسلمين" فإنها تقول إنَّ لديها "الآلاف" من المتطوعين المستعدين لدعم الحملات السياسية المحلية المستقلة في الدوائر الانتخابية التي تضم عدداً كبيراً من الناخبين المسلمين وأعضاء البرلمان الذين فشلوا في التصويت لصالح وقف إطلاق النار.

وعبر موقعها على الإنترنت، تقول المجموعة أيضاً: "سنُمكِّن المجتمعات المحلية من دعم مرشح مؤيد لفلسطين ومؤيد للسلام".

ونقل ميدل إيست آي عن متحدث باسم "صوت المسلمين"، أنها ستدعم المرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية التي تعتقد أنَّ لديها جمهوراً و"نهجاً مستقلاً منطقياً" بتزويدها "بالموارد التقنية والشبكات والمشورة والبيانات، بالإضافة إلى المتطوعين والمساعدة في التمويل".







انتقادات لحزب العمال

وواجه حزب العمل انتقادات شديدة بسبب دعم قيادته للحرب الإسرائيلية على غزة. وبحسب تقارير، تجاهل مصدر كبير في حزب العمال استقالات أعضاء في مجلس حزب العمال في أواخر أكتوبر/تشرين الأول على خلفية تصريح ستارمر بأنَّ إسرائيل "لها الحق" في حجب الكهرباء والمياه عن غزة. وقال المصدر عن الاستقالات إنَّ الحزب "ينفض البراغيث عنه".

لكن صحيفة The Guardian نقلت، الإثنين، عن أحد أعضاء حزب العمال قوله: "نعلم أننا فقدنا أصوات المسلمين، بل وثقتهم على أقل تقدير. ولم تعد الجالية المسلمة قاعدة ناخبين آمنة بالنسبة لنا بسبب الطريقة التي استجبنا بها في البداية للحرب؛ لذلك لا نركز إلا على السيطرة على الضرر. ونعرف جميعاً أنَّ هذا ما حدث".

فيما وصف أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب العمال المسلمين بأنهم "ذوو أهمية جغرافية"، لأنَّ الكثيرين منهم يعيشون في "دوائر انتخابية أساسية مستهدفة في كل من الجنوب والشمال الغربي للبلاد".





"سقط القناع"

فيما صرّح المتحدث باسم مجموعة "صوت المسلمين" لموقع ميدل إيست: "سقط قناع حزب العمال، وانكشف وجه المصلحة السياسية الذاتية القبيح، ولا يمكننا أن نتجاهل ذلك".

المتحدث أضاف: "أجروا حسابات قاتمة بأنهم سيتمكنون من دعم الإبادة الجماعية وخسارة أصوات المسلمين، وفي الوقت نفسه يفوزون في الانتخابات".

وتابع أنَّ "الأشخاص المشاركين في حملة "صوت المسلمين"، جادون، وملتزمون على المدى الطويل، ومن غير المرجح أنَّ تستميلهم نفس صفقات نظام باراداري الفاسدة القديمة". و"براداري" هو مصطلح جنوب آسيوي يشير إلى السياسة العشائرية.



وأظهر استطلاع للرأي نشرته منظمة تعداد المسلمين في 17 أكتوبر/تشرين الأول انخفاضاً بنسبة 66% في دعم المسلمين لحزب العمال؛ وهو ما قد يعني خسارة محتملة لـ1.5 مليون ناخب للحزب. لكن استطلاعاً آخر أجرته مؤسسة Savanta، في نوفمبر/تشرين الثاني، وجد أنَّ 84% من المسلمين الذين صوتوا لحزب العمال في عام 2019 قالوا إنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى.

والآن، يقال إنَّ شخصيات بارزة في الحزب تشعر بالقلق من أنَّ فقدان دعم المسلمين قد يؤدي إلى الهزيمة في أكثر من 10 مقاعد في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم مجموعة صوت المسلمين: "هذه ليست حركة احتجاج، بل حركة لإحداث تغيير هيكلي".

وأضاف: "في غضون عقد من الزمن، لن يتمكن أي حزب سياسي من اعتبار أصوات المسلمين أمراً مفروغاً منه مرة أخرى".