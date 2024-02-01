خبرني : شركة بايوجن تسحب من الأسواق علاجًا للزهايمر مثيرًا للجدل

MENAFN - Khaberni) خبرني - سحب من الأسواق دواء مثير للجدل ضدّ مرض ألزهايمر قدم على أنّه أوّل علاج لهذه الحالة العصبيّة التنكّسيّة، على ما أعلنت شركة "بايوجن" الأميركيّة المصنّعة له الأربعاء.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير "إف دي إيه" أجازت في حزيران/يونيو 2021 هذا الدواء المسمّى "أدوهيلم"، من خلال إجراءات مسرعة.

وأثار قرارها جدلًا بين الأوساط العلميّة والطبّيّة لأنّها خالفت نصيحة لجنة من الخبراء أكّدت أنّ العلاج لم يثبت فعّاليّته بشكل كاف خلال التجارب السريريّة.

ثمّ تقدّم عدد كبير من أعضاء اللجنة باستقالاتهم احتجاجًا على قرار الإدارة الأميركيّة. وندّد تقرير برلمانيّ أيضًا بموافقة "مليئة بالمخالفات".

وأشارت "بايوجن" إلى أنّها أوقفت إنتاج "أدوهيلم" لتخصيص مزيد من الموارد لـ"ليكيمبي"، وهو دواء جديد لمرض ألزهايمر حظي بموافقة في العام الفائت من خلال إجراءات عاديّة.

وينتمي الدواء الجديد الّذي يشكّل "ليكانيماب" مكوّنه النشط إلى جيل جديد من الأدوية الّتي تستهدف رواسب بروتين بيتًا أميلويد.

وتمّ اختباره في تجربتين على بشر، وأظهر المرضى الّذين تناولوه في إحدى التجربتين انخفاضًا في التدهور المعرفيّ لديهم.

وأشار تقرير برلمانيّ عام 2022، إلى أنّ "إف دي ايه" راجعت دواء أدوهيلم بالطريقة "التقليديّة" مدى تسعة أشهر، "قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتمنح الترخيص بموجب عمليّة موافقة سريعة بعد فترة فحص استمرّت ثلاثة أسابيع.

وقال معدّو التقرير إنّ "تواصل إدارة الأغذية والعقاقير مع شركة بايوجن كان غير نمطيّ" قبل الترخيص، ولم تقم الوكالة بتتبّع كلّ التفاعلات بين موظّفيها وموظّفي الشركة، كما هو مطلوب عادة.

وأشار التقرير إلى أنّ "بايوجن" حدّدت سعرًا مرتفعًا جدًّا للدواء بطريقة "غير مبرّرة" (56 ألف دولار سنويًّا)، من أجل تحقيق "أكبر قدر ممكن" من الأرباح.