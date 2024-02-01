خبرني : الخارجية تعلن تعليق خدمات مكاتب التصديق الأحد

خبرني : الخارجية تعلن تعليق خدمات مكاتب التصديق الأحد
التاريخ
2/1/2024 3:00:20 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعليق خدمات مكاتب التصديق التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمّان ليوم الأحد الموافق 4 شباط 2024.
وأوضحت الوزارة أن قرار التعليق يعود لغايات تحديث وحوسبة أنظمة التصديقات، علماً بأن خدمات التصديق لذلك اليوم متوفرة فقط في مركز الوزارة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة 3 مساءً.
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