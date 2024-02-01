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خبرني : الخارجية تعلن تعليق خدمات مكاتب التصديق الأحد

2/1/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت ‫وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬ تعليق خدمات مكاتب التصديق التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة عمّان ليوم الأحد الموافق 4 شباط 2024.

وأوضحت الوزارة أن قرار التعليق يعود لغايات تحديث وحوسبة أنظمة التصديقات، علماً بأن خدمات التصديق لذلك اليوم متوفرة فقط في مركز الوزارة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة 3 مساءً.

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