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42 % زيادة في حجم صادرات الأدوية الهندية للكويت

2/1/2024 2:42:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مومباي - شافعي سلامة
كشف سومانتا شودري مسؤول التسويق في مجلس الترويج للصادرات الدوائية الهندية عن زيادة كبيرة في حجم صادرات الدواء من الهند إلى الكويت في العامين الماضيين بنسب ارتفاع جاءت 35% في العام المالي السابق و42.05% بالأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مضيفا أن الصادرات الدوائية الهندية إلى دول العالم بلغ حجمها 25.4 مليار دولار في 2023.
وأوضح شودري لممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية، خلال لقاء ضمن زيارة تعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند، أن هناك مفاوضات مع دول الخليج في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه المفاوضات تستغرق وقتا طويلا، إلا أنها على الطريق الصحيح.
وتابع بأن شركات الدواء الهندية قد أسهمت في رفع المستوى الصحي على مستوى العالم، كاشفا عن مشاركتها بنحو 60% من إنتاج اللقاحات عالميا و90% من متطلبات منظمة الصحة العالمية من تطعيمات الحصبة، مشيرا إلى أن المجلس مسؤول عن تصدير الأدوية واللقاحات إلى دول العالم، وقد تم إنشاؤه من قبل وزارة التجارة الهندية.
ولفت إلى أن أي شركة ترغب في تصدير الأدوية من الهند هي بحاجة إلى التسجيل في المجلس، كاشفا عن تسجيل نحو 4 آلاف شركة تحت مظلة المجلس.
وأكد شودري أنه لم يثبت صحة ما يشاع عن الآثار الجانبية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضررها على القلب وغيره من أعضاء الجسم، وأن هذه اللقاحات تخضع لاختبارات عديدة قبل طرحها للتداول. وذكر شودري أن صناعة الدواء في الهند تتمتع بعدد من المميزات ومنها قاعدة قوية من المكونات الدوائية النشطة بالإضافة الى درجة عالية من مطابقة المعايير، والدعم من قاعدة قوية من المصانع الدوائية، وتوافر الباحثين والفنيين والعمال المدربين.

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