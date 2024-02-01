أمين الغرف التجارية الهندية للمستثمرين الكويتيين تعالوا لجني الأرباح



مضاعفة رؤوس أموال المستثمرين في الهند ممكنة خلال فترة قصيرة لدينا خبرات في الذكاء الاصطناعي والفضاء وطورنا وطوّرنا البنية التحتية الرقمية



نيودلهي - شافعي سلامة

دعا الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهنديـــــة (FICCI) شايلش باثاك رجال الأعمال الكويتيين، إلى الاستثمار في بلاده ومشاركة نظرائهم الهنود في جني الأرباح، مؤكدا أن الهند تقدم فرصا واعدة في عدة مجالات، وأنها حريصة على تقديم تسهيلات للمستثمرين الكويتيين.

وذكر باثاك خلال لقاء مع وفد من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الكويتية والخليجية ضمن الزيارة التعريفية للوفد الإعلامي إلى الهند التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بالهند بالتعاون مع السفارة الهندية في الكويت ودول الخليج، أن القوانين الاستثمارية الهندية تكفل الحماية والضمانات الكثيرة للمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن الهند دولة كبيرة متعددة المجالات، ويمكن الاستثمار فيها بجميع الولايات في قطاع الزراعة الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والمنسوجات والأدوية والأمن والتعليم والاتصالات.

وقال: تعالوا لجني الأرباح في الهند، مشيرا إلى إمكانية مضاعفة رؤوس أموال المستثمرين خلال فترة قصيرة.

وردا على سؤال لـ «الأنباء» عن تأثر سلاسل الإمداد العالمية بكوارث أو غيرها كما حدث أثناء جائحة كورونا، وجهود الهند في هذا الشأن، قال باثاك: لا داعي لقلق أي من أصدقائنا من احتمالية قطع إمدادات الغذاء أو الدواء، مشيرا إلى أنهم في الهند يضعون مثل هذه الاحتمالات بعين الاعتبار ويعملون على الاستعداد لأي سيناريوهات مشابهة.

وأكد أن الهند لا توفر فقط للمستثمرين البيئة المناسبة لتحقيق النجاح وجني الأرباح، بل إن اتحاد الغرف التجارية الهندية يساعدهم في إيجاد الشريك المحلي الموثوق، تاركا لرجال الأعمال الراغبين في العمل ببلاده حرية اختيار القطاع الذي يريدون الاستثمار به، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه 70 لجنة تتعامل مع 70 قطاعا استثماريا مختلفا، ما يوفر للمستثمرين كل ما يحتاجون إليه من معلومات وبيانات تساعدهم على النجاح.

وأشار إلى ان حكومة الهند ناقشت خلال قمة العشرين الأخيرة تحديد المخاطر التي ربما تواجه الاستثمار، وأن هذه العملية مستمرة، لافتا إلى اتخاذ السلطات الهندية خطوات لتطوير البنية التحتية الرقمية تسهيلا على المستثمرين، مستشهدا في هذا الشأن بسرعة استخراج بطاقة الائتمان خلال بضع دقائق.

وتطرق باثاك في حديثه إلى الصحافيين، إلى التطور الكبير الذي شهدته بلاده على مدى السنوات الـ 20 الماضية في مختلف المجالات، ودخولها قائمة «G20» للدول العشرين الكبرى على مستوى العالم، إضافة إلى ما شهدته من إنجازات تاريخية في مجال الفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

الذكاء الاصطناعي سيكون أساسياً في حياتنا

تطرق الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية شايلش باثاك خلال اللقاء إلى مجال الذكاء الاصطناعي وإمكانية التعاون مع الكويت ودول الخليج في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحياة في المستقبل المنظور ستكون مستحيلة تقريبا من دون تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أصبح الاعتماد أساسيا على تقنيات مثل الواتساب الذي أصبح أساسيا في حياة الجميع منذ ظهوره في 2009.

وأضاف أمين عام «FICCI» أن الهند لديها قدرات وخبرات كبيرة أيضا في مجال الفضاء يمكن أن تستفيد منها دول التعاون، لاسيما مع تزايد الاهتمام عالميا بهذا المجال. وذكر أن هذه الخبرات ستكون متاحة لجميع شركائنا في دول مجلس التعاون، حيث إنهم الجار الأقرب لنا، وهناك علاقات تاريخية تربط بين الجانبين على مدى عشرات بل مئات السنين.

وأوضح باثاك أن بلاده تولي موضوع الأمن الغذائي لمنطقة الخليج أهمية كبرى، مشيرا إلى أن الشركات الهندية تضع علاقاتها وارتباطاتها مع دول المنطقة أولوية أولى.



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