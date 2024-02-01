رئيس الوزراء العراقى يشيد بالتعاون الثلاثى مع مصر والأردن

(MENAFN
- Youm7) أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /الخميس/، بالتعاون الثلاثى مع مصر والأردن.
وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن رئيس مجلس الوزراء استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير حلمى، الذى نقل تحيّات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودانى، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وشهد اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، بما يمتلكانه من ثروات بشرية وعمق تاريخى.
وأشاد رئيس وزراء العراق -بحسب البيان- بالتعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، وسعى العراق إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى التعاون الأخير الذى أثمر عن توقيع عقد إنشاء مدينة على الوردى السكنية مع كبرى الشركات المصرية فى مجال التطوير العقارى، فضلاً عن الشركات المصرية التى تشارك فى تنفيذ مشاريع الاختناقات المرورية فى بغداد ونينوى.
وجدد السودانى موقف العراق من العدوان المستمر على غزّة، مشيراً إلى ما تتحمله مصر من عبء فى الأزمة، وضرورة العمل على إنهاء الإبادة الجماعية التى يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.
من جانبه، نقل السفير أحمد سمير حلمى رغبة مصر والشركات المصرية فى توسعة آفاق التعاون والاستثمار وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي، بما يهيئ المزيد من فرص التنمية المستدامة لصالح الشعبين الشقيقين العراقى والمصري.
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