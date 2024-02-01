رئيس الوزراء العراقى يشيد بالتعاون الثلاثى مع مصر والأردن

MENAFN - Youm7) أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /الخميس/، بالتعاون الثلاثى مع مصر والأردن.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن رئيس مجلس الوزراء استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير حلمى، الذى نقل تحيّات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودانى، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وشهد اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، بما يمتلكانه من ثروات بشرية وعمق تاريخى.



وأشاد رئيس وزراء العراق -بحسب البيان- بالتعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، وسعى العراق إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى التعاون الأخير الذى أثمر عن توقيع عقد إنشاء مدينة على الوردى السكنية مع كبرى الشركات المصرية فى مجال التطوير العقارى، فضلاً عن الشركات المصرية التى تشارك فى تنفيذ مشاريع الاختناقات المرورية فى بغداد ونينوى.



وجدد السودانى موقف العراق من العدوان المستمر على غزّة، مشيراً إلى ما تتحمله مصر من عبء فى الأزمة، وضرورة العمل على إنهاء الإبادة الجماعية التى يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.



من جانبه، نقل السفير أحمد سمير حلمى رغبة مصر والشركات المصرية فى توسعة آفاق التعاون والاستثمار وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي، بما يهيئ المزيد من فرص التنمية المستدامة لصالح الشعبين الشقيقين العراقى والمصري.