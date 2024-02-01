أستاذ بجامعة القدس: تعطيل دور الأونروا سيعقبه فوضى وهذا ما يخطط له الاحتلال

أستاذ بجامعة القدس: تعطيل دور الأونروا سيعقبه فوضى وهذا ما يخطط له الاحتلال
التاريخ
2/1/2024 2:35:27 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تكرار كلمة السامية من مسئولي إسرائيلي هي مصطلح يستخدم فقط للتحريض، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو أعلن فى مؤتمر صحفي أمس أن دور وكالة الأونروا يجب أن ينتهى.
وأضاف أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن توقيت الهجوم على وكالة الأونروا جاء بعد قرارات محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل، مؤكدا أنه إذا تم تعطيل مؤسسة الأونروا سيكون هناك فوضى وهذا ما يخطط له الاحتلال.
وتابع: "الوكالة تخدم 6 ملايين لاجئ في الأردن وداخل فلسطين والضفة، والشيء الغريب أن الدول التي تداعت بشكل مباشر وقررت وأعلنت عن تعليق المساعدات هي نفس الدول التي قبلت الرواية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر وبشكل سريع صدقت دون التأكد من الرواية الإسرائيلية"، مشيدا بدور محكمة العدل الدولية وتأكيدها أنها جهة مستقلة غير مسيسة ونجحت فى الاختبار ومجرد الموافقة على قبول الدعوة انتصار للحق الفلسطينى.
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