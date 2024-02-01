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أستاذ بجامعة القدس: تعطيل دور الأونروا سيعقبه فوضى وهذا ما يخطط له الاحتلال

2/1/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تكرار كلمة السامية من مسئولي إسرائيلي هي مصطلح يستخدم فقط للتحريض، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياهو أعلن فى مؤتمر صحفي أمس أن دور وكالة الأونروا يجب أن ينتهى.



وأضاف أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن توقيت الهجوم على وكالة الأونروا جاء بعد قرارات محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل، مؤكدا أنه إذا تم تعطيل مؤسسة الأونروا سيكون هناك فوضى وهذا ما يخطط له الاحتلال.



وتابع: "الوكالة تخدم 6 ملايين لاجئ في الأردن وداخل فلسطين والضفة، والشيء الغريب أن الدول التي تداعت بشكل مباشر وقررت وأعلنت عن تعليق المساعدات هي نفس الدول التي قبلت الرواية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر وبشكل سريع صدقت دون التأكد من الرواية الإسرائيلية"، مشيدا بدور محكمة العدل الدولية وتأكيدها أنها جهة مستقلة غير مسيسة ونجحت فى الاختبار ومجرد الموافقة على قبول الدعوة انتصار للحق الفلسطينى.












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