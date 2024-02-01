عاهل الأردن لرئيس وزراء كندا: يجب التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

(MENAFN
- Youm7) أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وحماية المدنيين العزل.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى تلقاه العاهل الأردنى من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الخميس، وفقًا لبيان الديوان الملكي.
وشدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، معربًا عن تقديره لجهود كندا فى تقديم المساعدات إلى القطاع.
كما أكد الملك عبدالله الثاني، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى تقديم المساعدات لأكثر من مليونى فلسطينى فى غزة، ما يستدعى مواصلة تقديم الدعم لها، لتمكينها من الاستمرار فى تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.
وحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس، والذى قد يؤدى إلى خروج الوضع عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.
وجدد العاهل الأردنى التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مبينًا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، ما لم يتم حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.
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