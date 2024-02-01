عاهل الأردن لرئيس وزراء كندا: يجب التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وحماية المدنيين العزل.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى تلقاه العاهل الأردنى من رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الخميس، وفقًا لبيان الديوان الملكي.





وشدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، معربًا عن تقديره لجهود كندا فى تقديم المساعدات إلى القطاع.



كما أكد الملك عبدالله الثاني، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى تقديم المساعدات لأكثر من مليونى فلسطينى فى غزة، ما يستدعى مواصلة تقديم الدعم لها، لتمكينها من الاستمرار فى تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.



وحذر من استمرار التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس، والذى قد يؤدى إلى خروج الوضع عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.



وجدد العاهل الأردنى التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مبينًا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار، ما لم يتم حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.