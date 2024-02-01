وزير الدفاع الأمريكى: الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة فى الشرق الأوسط

MENAFN - Youm7) قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إن "الوقت الراهن يمثل لحظة خطيرة فى الشرق الأوسط"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن بلاده ستعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم /الخميس/ - أن الولايات المتحدة سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجوم على قواتها فى الأردن والذى أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.



وأوضح فى الوقت ذاته أنه من غير الواضح مدى علم إيران بهذا الهجوم، إلا أنه أشار إلى أن إيران تقوم بتدريب وتمويل هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة لا تدفع الولايات المتحدة إلى التفكير فى سحب قواتها من العراق وسوريا.



وقال إنه "منذ أكتوبر الماضى حاولت الجماعات الإرهابية المدعومة والممولة من إيران خلق المزيد من الاضطرابات، بما فى ذلك قيام الحوثيين بمهاجمة السفن التجارية فى البحر الأحمر"، داعيًا إيران إلى التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة المتقدمة التى يستخدمونها باستهداف السفن.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة على تواصل مع إسرائيل للتأكد من عدم التحول إلى حرب على جبهة أخرى، مضيفًا أن هدف واشنطن هو التأكد من احتواء الأزمة فى غزة و منع التحول إلى صراع أوسع.