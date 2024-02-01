إنتى الأهم تدعو منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أكبر ماراثون سباق جرى من أجل غزة

(MENAFN
- Youm7) نشرت حملة "إنتى الأهم" على صفحتها الرسمية مشاركتها فى ماراثون سباق الجرى من أجل غزة، والذى أطلقه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية.
إنتى الأهم
وصرحت الدكتورة رحاب الفخرانى، المنسق العام لحملة "إنتى الأهم" عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، بأن هذا المارثون يعد من أكبر الفعاليات لدعم أهلنا فى غزة، وأنه ليس مجرد حدث رياضى بل إنه رمز للجهد الجماعى للتخفيف من الصعوبات التى يواجها أهل غزة، وهو سباق جرى يمكن للمشاركين فيه الاختيار من سباق 5 كيلومترات أو سباق 1 كيلومتر، على أن تكون جميع عائدات هذا السباق من أجل غزة، والتى سوف تعود بالنفع المباشر على مواطنى غزة، حيث سيتوفر لهم مساعدات إنسانية عاجلة خلال هذه الفترة العصيبة التى يمرون بها، وسيحصل كل عداء فى سباقى 5 كيلومترات أو سباق 1 كيلومتر على قميص وميدالية نهائية، بالإضافة إلى هدايا متنوعة.
وأضافت رحاب الفخرانى أن هذا الحدث سوف يقام يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024 بمحمية وادى دجلة، وأنها تدعو منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمشاركة فى هذا الحدث الضخم لدعم أهلنا فى غزة.
وأوضحت رحاب الفخرانى أنه يمكن المشاركة فى ماراثون RUN FOR GAZA... RUN FOR LIFE من خلال موقع تذكرتى أونلاين.
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