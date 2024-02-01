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إنتى الأهم تدعو منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أكبر ماراثون سباق جرى من أجل غزة

2/1/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت حملة "إنتى الأهم" على صفحتها الرسمية مشاركتها فى ماراثون سباق الجرى من أجل غزة، والذى أطلقه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية.


إنتى الأهم


وصرحت الدكتورة رحاب الفخرانى، المنسق العام لحملة "إنتى الأهم" عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، بأن هذا المارثون يعد من أكبر الفعاليات لدعم أهلنا فى غزة، وأنه ليس مجرد حدث رياضى بل إنه رمز للجهد الجماعى للتخفيف من الصعوبات التى يواجها أهل غزة، وهو سباق جرى يمكن للمشاركين فيه الاختيار من سباق 5 كيلومترات أو سباق 1 كيلومتر، على أن تكون جميع عائدات هذا السباق من أجل غزة، والتى سوف تعود بالنفع المباشر على مواطنى غزة، حيث سيتوفر لهم مساعدات إنسانية عاجلة خلال هذه الفترة العصيبة التى يمرون بها، وسيحصل كل عداء فى سباقى 5 كيلومترات أو سباق 1 كيلومتر على قميص وميدالية نهائية، بالإضافة إلى هدايا متنوعة.

وأضافت رحاب الفخرانى أن هذا الحدث سوف يقام يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024 بمحمية وادى دجلة، وأنها تدعو منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمشاركة فى هذا الحدث الضخم لدعم أهلنا فى غزة.

وأوضحت رحاب الفخرانى أنه يمكن المشاركة فى ماراثون RUN FOR GAZA... RUN FOR LIFE من خلال موقع تذكرتى أونلاين.







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