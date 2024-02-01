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10 توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. غدا اليوم السابع

2/1/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 10 توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. أبرزها طرح أوعية ادخارية بعائد كبير يصرف بالدولار.. خبراء ينصحون بخطة تقشف عاجلة فى مؤسسات الدولة.. ومقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: القضاء على السوق غير الرسمى للدولار سيحقق الاستقرار. اقرأ في العدد أيضا..
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