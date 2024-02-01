10 توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. غدا اليوم السابع

MENAFN - Youm7) ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 10 توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. أبرزها طرح أوعية ادخارية بعائد كبير يصرف بالدولار.. خبراء ينصحون بخطة تقشف عاجلة فى مؤسسات الدولة.. ومقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: القضاء على السوق غير الرسمى للدولار سيحقق الاستقرار. اقرأ في العدد أيضا..- المحتكرون وأباطرة الدولار يتساقطون فى قبضة الأمن





- الرئيس السيسى يؤكد دعم مصـر لحماية وحدة الأراضى الليبية.. مصر وليبيا تشددان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.. ورئيس المجلس الرئاسى الليبى يشيد بالدور المصرى- "المبدع الصغير" الأكثر مبيعا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب





- المتحدة« تدعم فلسطين بمسلسل "مليحة" من 15 حلقة فى رمضان- المجازر تتواصل فى غزة وصدمة من حظر "منظمة التحرير الفلسطينية" فى أمريكا





- وزير الخارجية يؤكد ضرورة وضع إطار زمنى لإقامة الدولة الفلسطينية- انطلاق الأوكازيون الشتوى الاثنين المقبل.. تخفيضات تصل إلى %50 لبعض المنتجات





- الحكومة تنفى صدور أى أسعار جديدة لكل المنتجات البترولية- أمين "الأعلى للآثار" يرد من خلال "اليوم السابع" على شائعات "تبليط" الهرم- "زراعة النواب" توصى بالتزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص القانونية- "المشاط" تبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية فى مدغشقر دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات







