10 توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. غدا اليوم السابع

(MENAFN
- Youm7) ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " 10 توصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.. أبرزها طرح أوعية ادخارية بعائد كبير يصرف بالدولار.. خبراء ينصحون بخطة تقشف عاجلة فى مؤسسات الدولة.. ومقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: القضاء على السوق غير الرسمى للدولار سيحقق الاستقرار. اقرأ في العدد أيضا..
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