365 يوماً من العمل الخيري والتنموي المتواصل لبنك الطعام المصري خلال 2023

MENAFN - Youm7) إغاثات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وإعانات للمتضررين فى الكوارث الطبيعيةتوزيع ملايين الوجبات وكراتين المواد الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية وامتداد الجهود لخارج القطر المصريتوقيع العديد من البروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة ودور بارز لأنشطة الاطعام من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي





شهد عام 2023 العديد من الإنجازات التي حققها بنك الطعام المصري على كافة الأصعدة والمستويات، وكان له السبق في العديد من الاحداث والفعاليات والمواقف التي مرت على المجتمع سواء داخل القطر المصري أو خارجه، سواء من خلال الانشطة الخاصة ببنك الطعام وحده أو من خلال مشاركته فى التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

المدقق فى المشهد العام يلحظ أن نشاط بنك الطعام المصري لم يقتصر على فترات بعينها، أو على أحداث وفعاليات موسمية فحسب، بل أن الـ 365 يوما التي مرت خلال 2023 شهدت جميعها نشاطا كبيرا، وجهودا متواصلة، وعزما أكيدا على أن يؤدي البنك رسالته في اتمام برامج الإطعام.



نجح بنك الطعام المصري، في تحقيق جزء كبير من استراتيجيته وأهدافه القائمة على 3 ركائز أساسية وهي، خلق القيمة العامة من خلال تعزيز الجهود المبذولة لمساعدة المستحقين بما يجعل قيمة حقيقية لأنشطة البنك، والتأييد المجتمعى الناتج عن تفاعل بنك الطعام مع الجمهور بطرق مختلفة لدعم الصورة الذهنية والسمعة الطيبة التي يحظى بها بنك الطعام لديهم، والتفوق التشغيلى الذي يظهر بتطوير بنك الطعام لأنظمة التفوق التشغيلي لضمان نموه وتطوره بشكل مدروس.

قام بنك الطعام المصري حسبما صرح رئيسه التنفيذي محسن سرحان بتعزيز سبل التنمية المسـتدامة استنادا على المحاور الأربعة الرئيسـية التي يقوم من خلالها بتنفيذ كافة برامجه وأنشطته وهي الحمايـة، الوقايـة، التمكيـن، والارتقاء، كما تمكن من إطلاق برامج جديدة ومشروعات على مستوى محافظات الجمهورية فى سبيل النهوض بقضية الإطعام والوصول للمستحقين وتمكينهم من خلال عدة برامج ومبادرات باختلاف شرائحهم ومستوياتهم واحتياجتهم.

وقد عبر سرحان عن فخره بما تحقق خلال عام 2023، وقدرة البنك على التغلب على العديد من التحديات، مشيدا بجهود كافة العاملين ببنك الطعام المصري، وتفانيهم لخدمة المستحقين والمستفيدين وتحقيق ارتباط الموظفين بأنشطة البنك وبرامجه، معتبرا ذلك عنصرا اساسيا في نجاحه، لانعكاسه على مستوى رضا المستحقين والمتبرعين، وظهوره فى الخطوات الثابتة لبنك الطعام على طريق تطوير المجتمعات في جميع أنحاء مصر ، لافتا إلى أن مهمة بنك الطعام المصري تتجاوز فكرة تقديم مساعدات غذائية مباشرة للأسر المستحقة، لتصل الى أهمية تحقيق أهداف دعم الأمـن الغذائي وتقليل معـدلات سـوء التغذية لدى الأطفال عبر مجموعة متنوعة من البرامج والتدابير التـي تسـتند للأدلة والشـواهد العمليـة مصحوبـة بخطـط لقيـاس الأثـر بشـكل علمـي منهجـي، للتحقـق مـن فعاليـة تكلفـة برامـج البنـك ومـدى قدرتهـا عـى تحقيـق الأثـر الإيجابـي المنشـود.

قام بنك الطعام المصري خلال 2023 بتنفيذ كافة أنشطته تحت شعار "الغذاء أساس الحياة"، من خلال فريق عمل بنك الطعام، وبالتعاون مع الجمعيات الشريكة المختلفة التي يصل عددها الى 3700 جمعية أهلية وتكافلية تقدم خدمات للمجتمع، وقام من خلال محور الحماية بتوزيع 1,167,164

كرتونة مواد غذائية، 2,390,792

وجبة، مستعينا فى سبيل الوصول لهذه الأرقام بعدة برامج وأنشطة من أهمها برنامج التكية، لتجهيز و توزيع وجبات ساخنة يومياً على المستحقين من خلال مطابخ مجهزة

فى مختلف محافظات مصر، وبرنامج قوافل الخير بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية.

أما فيما يتعلق بالأوضاع داخل قطاع غزة وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع، قام بنك الطعام بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي بتوزيع عدد 160,051 وجبة ساخنة، من خلال مطابخ الجمعيات القاعدية بمحافظة شمال سيناء، وتوجيه 309 شاحنات، تحتوي على ما يقرب من

4635 طن مواد غذائية إلى القطاع لـ 2 مليون فلسطيني بمساعدة العديد من الشراكات والمتطوعين من داخل شمال سيناء والقاهرة بما يقرب 5700 متطوع من جهات وأعمار وجنسيات مختلفة.

نفذ بنك الطعام أيضا برنامج الإغاثة الداخلية، بتوفير مساعدات للمتضررين فى الأزمات، إلى جانب الانشطة الموسمية التي شملت شهر رمضان بتسليم 3,700 جمعية ما يقرب من

847,698 كرتونة مواد غذائية بما يكفي 5 افراد في العائلة، والتبرعات العينينة التي شملت 160,564 اسرة ، وشنطة المحطة التي تم من خلالها توزيع 100،000 شنطة بمحطات المترو والقطار خلال شهر رمضان، وبرنامج افطار الصائم وموائد الرحمن بجميع انحاء المحافظات وتم من خلاله تسليم

1,811,757

وجبة افطار لعدد 163 جمعية، الى جانب زكاة الفطر، بتسليم 63,991

شنطة زكاة فطر للأسر المستحقة بعدد 889 جمعية، فضلا عن نشاط بنك الطعام خلال عيد الاضحى من خلال برنامج الصكوك وتوزيع لحوم الاضاحي على المستحقين، والذي وصل الى ما يقرب من 400,000 كيلو جرام من اللحوم تم توزيعها على 2468 جمعية.

فقد حرص بنك الطعام المصري خلال العام على التنويع بين البرامج لتغطي كافة المحاور، ففيما يتعلق بمحور الوقاية، نفذ بنك الطعام برنامج التغذية المدرسية، للأطفال بالمدارس الأكثر احتياجا طوال فترة الدراسة لتقليل الأعباء الأسرية علي أولياء الأمور و توفيرالغذاء الصحي لأبنائهم لضمان تطويرهم الذهني، بإنشاء مطبخ متكامل داخل المدارس الأشد فقراً تحت إشراف وزارة التربية و التعليم، ووصل عدد المستفيدين 54,000 تلميذ مقارنة بـ 35،000 تلميذ في 2022 في 14 محافظة وهي (القاهرة – الاسكندرية – الوادي الجديد -الفيوم- بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الدقهلية - البحر الأحمر – الجيزة - القليوبية - البحيرة - الشرقية)، فضلا عن برنامج تغذية الحضانات مع وزراة التضامن الاجتماعي التابع لبرنامج "ابنى بكرة"، لمكافحة سوء التغذية لدي الأطفال و دعم صحة التلميذ للنهوض بقدراتة العقلية و الجسدية وتم من خلاله تقديم وجبات لعدد 14,138 طفل في 57 حضانة، وتم تطبيق نظام "المطبخ السحابي بالتعاون مع شركة جرَبتِك، المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية، في المطابخ المدرسية لمراجعة حالة المخزون بشكل دوري من المكونات والأصناف الموجودة لمتابعة الاستهلاك وتقليل الهدر، ومتابعة خط سير العمليات بالكامل منذ البدء في تحضير الوجبات الساخنة حتى وصولها إلى الأطفال في المدارس والحضانات.





شهد 2023 تحديث بيانات ومستندات 96 من دور الرعاية الشهرية المتنوعة وتطوير العمل معها من خلال المنصة الالكترونية لبنك الطعام، واعتماد 10 دور مسنين جديدة للإستفادة من برنامج دعم فيتامين "د" بالاضافة الى تحديث بيانات ومستندات 1000 جهة من منظمات المجتمع المدنى، كما تم تنفيذ برنامج "فرصة أولى " للحد من التقزم لتوفير غذاء يتماشى مع احتياجات الأمهات الحوامل و الأمهات حديثي الولادة و أطفالهم حتى سن سنتين لتعزيز صحة الأم و الجنين وتم تسليم عدد 22،783 طرد غذائى للسيدات الحوامل خلال عام 2023 بالاضافة الي ورش توعوية للامهات عن صحتها وصحة اطفالها

شملت انشطة بنك الطعام خلال العام الماضي تنفيذ عدة برامج عبر محور التمكين، والتي يتم من خلال توفير احتياجات المزراعين لامدادهم في سلسة بنك الطعام التي تعزز الامن الغذائي والاقتصادي، من أهمها دعم وتمكين صغار المزارعين بعدد 500 مزرعة بإجمالي

1,38

فدان ، بما في ذلك عدد 80 مزرعة بمحافظة البحيرة (حوش عيسى) وانتاج 404201 طن من الفاصوليا ، 23 مزرعة فى محافظة شمال سيناء (بئر العبد) بـ 65 فدان وانتاج 32،677 طن من الفول ، 49 مزرعة فى محافظة اسوان (كوم امبو ودراو) بـ 4800 نخلة من البلح وانتاج 240،497 طن من البلح، و 176 مزرعة في محافظة

الوادى الجديد (الفرافرة) 597 فدان من القمح، وتم تمكين 500 مربية دواجن.





أما فيما يتعلق بمحور الارتقاء، فقد شهد هذا العام أيضًا عدد من الأنشطة التي قام بها بنك الطعام المصري من خلال المشاركة في المناقشات الحوارية والفعاليات المختلفة الهامة على مدار العام، فقد حرص بنك الطعام للعام الثاني علي التوالي

علي المشاركة في الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) حيث هدف البنك الي الاستفادة من القرارات التى صدرت من القمة فى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، كما شارك البنك أيضا بالمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود افريكا2023، وفي إطار المحور ذاته، عقد بنك الطعام المصري، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية سلسلة من الفعاليات تحت عنوان «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة» والتي استهدفت مناقشة جهود وأنشطة المجتمع المدنى المصري، وانشطة الجهات الثلاثة فى مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والتغيرات المناخية والتنمية الزراعية وتوفير الغذاء اللازم للمستحقين من الفئات المختلفة ، وضرورة اللجوء إلى الأبحاث العلمية الدقيقة لاستهداف الوصول إلى المستحقين الفعليين، بالاضافة الى توقيع البنك العديد من بروتوكولات تعاون مع مختلف الجمعيات و المؤسسات لنشر المعارفة المبنية على الأدلة.





عمل خيري وتنموي متواصل لبنك الطعام المصري (1)





عمل خيري وتنموي متواصل لبنك الطعام المصري (2)



