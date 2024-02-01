جامعة حلوان تمد فترة التقديم على منصة ادرس فى مصر حتى 15 فبراير

(MENAFN
- Youm7) تعلن جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج.
وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية، أنه نظرا للاقبال الشديد على منصة "ادرس في مصر" تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024.
كما يسر جامعة حلوان الأهلية الاستمرار في قبول الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2024/2023
في البرامج التالية (طب الأسنان وجراحة الفم، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الإنسانيات وتجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي) من خلال التقديم عبر الرابط التالي:
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