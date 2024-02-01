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جامعة حلوان تمد فترة التقديم على منصة ادرس فى مصر حتى 15 فبراير

2/1/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Youm7) تعلن جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج.



وأوضح البيان الصادر من جامعة حلوان الأهلية، أنه نظرا للاقبال الشديد على منصة "ادرس في مصر" تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024.



كما يسر جامعة حلوان الأهلية الاستمرار في قبول الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2024/2023
في البرامج التالية (طب الأسنان وجراحة الفم، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية العلوم، كلية الإنسانيات وتجارة الأعمال، كلية الفنون التطبيقية، كلية الحاسبات، كلية العلاج الطبيعي) من خلال التقديم عبر الرابط التالي:




















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