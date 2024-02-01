بوتين: البشرية لن تكون قادرة على الاستغناء عن استخدام النفط والغاز فى المستقبل القريب

(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن البشرية لن تكون قادرة على الاستغناء عن استخدام النفط والغاز فى المستقبل القريب.
وأضاف بوتين ـــ خلال افتتاحه جامعات حديثة فى المناطق عبر رابط فيديو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم/الخميس/، :" مهما قيل عن الهيدروكربونات، ومهما قيل عن الحاجة إلى تطوير أشكال بديلة للطاقة وهذا ينبغى القيام به، ونحن فى روسيا نتعامل مع هذا وسنستمر بلا شك فى ذلك، ولكن فيما يتعلق بالطاقة الهيدروكربونية، ففى العقود المقبلة لن تتمكن البشرية من تجنبه".
وتابع "تلك هى الحقيقة، وأنه ينبغى تحسين الطاقة الهيدروكربونية من خلال إيجاد طريقة لجعلها نقية قدر الإمكان.
وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ـــ فى بيان صحفى ـــ أن روسيا والصين تبادلا التقييمات للأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية خلال اجتماع عقد فى بكين وأشارا إلى الحاجة إلى تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة.
وأوضح أنه تم إجراء تبادل لتقييمات التهديدات المتعلقة بالأمن البيولوجي، وتم إيلاء اهتمام خاص فى هذا السياق للأنشطة العسكرية والبيولوجية للولايات المتحدة وتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية وقضايا التعاون الثنائى فى المجال نفسه.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء أكد وحدة توجهات روسيا والصين تجاه مسألة الأمن البيولوجي، وأنه تمت الإشارة إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق الوثيق والتفاعل البناء سواء على المستوى الثنائى أو فى المنتديات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفى المقام الأول فى إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية والأمم المتحدة ومنظمة شنجهاى للتعاون".
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