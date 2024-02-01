بوتين: البشرية لن تكون قادرة على الاستغناء عن استخدام النفط والغاز فى المستقبل القريب

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن البشرية لن تكون قادرة على الاستغناء عن استخدام النفط والغاز فى المستقبل القريب.

وأضاف بوتين ـــ خلال افتتاحه جامعات حديثة فى المناطق عبر رابط فيديو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم/الخميس/، :" مهما قيل عن الهيدروكربونات، ومهما قيل عن الحاجة إلى تطوير أشكال بديلة للطاقة وهذا ينبغى القيام به، ونحن فى روسيا نتعامل مع هذا وسنستمر بلا شك فى ذلك، ولكن فيما يتعلق بالطاقة الهيدروكربونية، ففى العقود المقبلة لن تتمكن البشرية من تجنبه".



وتابع "تلك هى الحقيقة، وأنه ينبغى تحسين الطاقة الهيدروكربونية من خلال إيجاد طريقة لجعلها نقية قدر الإمكان.



وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ـــ فى بيان صحفى ـــ أن روسيا والصين تبادلا التقييمات للأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية خلال اجتماع عقد فى بكين وأشارا إلى الحاجة إلى تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة.



وأوضح أنه تم إجراء تبادل لتقييمات التهديدات المتعلقة بالأمن البيولوجي، وتم إيلاء اهتمام خاص فى هذا السياق للأنشطة العسكرية والبيولوجية للولايات المتحدة وتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية وقضايا التعاون الثنائى فى المجال نفسه.



وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء أكد وحدة توجهات روسيا والصين تجاه مسألة الأمن البيولوجي، وأنه تمت الإشارة إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق الوثيق والتفاعل البناء سواء على المستوى الثنائى أو فى المنتديات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفى المقام الأول فى إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية والأمم المتحدة ومنظمة شنجهاى للتعاون".