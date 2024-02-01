قائد الجيش الأوكرانى: كييف بحاجة لإيجاد طرق وقدرات جديدة لتحقيق النصر على روسيا

قائد الجيش الأوكرانى: كييف بحاجة لإيجاد طرق وقدرات جديدة لتحقيق النصر على روسيا
التاريخ
2/1/2024 2:35:19 PM
(MENAFN
- Youm7) قال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن كييف بحاجة إلى إيجاد طرق وقدرات جديدة لتحقيق النصر على روسيا، لا نستهدف القتال فحسب بل قد تسعى كييف إلى تقليل القدرات الاقتصادية لروسيا أو عزلها أو إضعافها.
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