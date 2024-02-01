مكتب نتنياهو: الغالبية العظمى من المستوطنين الإسرائيليين ملتزمون بالقانون

مكتب نتنياهو: الغالبية العظمى من المستوطنين الإسرائيليين ملتزمون بالقانون
التاريخ
2/1/2024 2:35:19 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن مكتب نتنياهو أن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد منتهكي القانون، ولا حاجة إلى إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين.
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