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مكتب نتنياهو: الغالبية العظمى من المستوطنين الإسرائيليين ملتزمون بالقانون

2/1/2024 2:35:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مكتب نتنياهو أن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون وإسرائيل تتخذ إجراءات ضد منتهكي القانون، ولا حاجة إلى إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين.







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