1 من كل 3 أمريكيين يعتقدون أن الفضائيين يعيشون فيما بيننا

يعتقد واحد من كل ثلاثة أمريكيين أن كائنات فضائية تعيش بيننا متخفية، وفقًا لدراسة جديدة، وأظهر البحث الذى أجرى على 1000 أمريكى أن 37% منهم يقولون إنهم يشعرون بأن كائنات فضائية قد تكون موجودة بالفعل هنا على الأرض.





41% من الذين شملهم الاستطلاع لا يتفقون مع فكرة أن الحياة خارج كوكب الأرض موجودة، وأن الفضائيين يسيرون ويتحدثون بيننا، بينما البقية غير متأكدين (22%)، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.





عندما سئلوا عمن يشعرون أنه كائن فضائى حاليًا، ذكر 39% أن رئيسهم الحالى هو احتمال مؤكد، بينما قال الثلث أنهم يشعرون أن أحد المشاهير قد لا يكون فى الأصل من هذا الكوكب.





يؤمن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع، والبالغ عددهم 1000 شخص، بوجود

كائنات فضائية

(53%)، فى حين لا يعتقد ذلك الثلث (34%).





الرجال أكثر احتمالًا قليلًا من النساء للشعور بوجود كائنات فضائية، وفقًا للنتائج (56% مقابل 49%).





وقال مايكل دينيتش، مؤسس موقع WealthofGeeks : "تظهر النتائج أنه عندما يتعلق الأمر بالإيمان بوجود حياة خارج كوكب الأرض، فإن العديد من الأمريكيين منفتحون على هذا الاحتمال, ويبدو أن عددًا كبيرًا من الأشخاص لديهم سبب للتساؤل عما إذا كان رئيسهم من هذا الكوكب أم لا"..





وتابع :"بغض النظر عن معتقدات الشخص بشأن الكائنات الفضائية، فمن الرائع أن نرى الكثير من الناس يستمتعون بإمكانية تحقيق ما يمكن أن يكون، سواء كان ذلك عن طريق الحديث عن الحياة خارج كوكب الأرض، أو حب كل ما يتعلق بالخيال العلمي".