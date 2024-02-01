1 من كل 3 أمريكيين يعتقدون أن الفضائيين يعيشون فيما بيننا

(MENAFN
- Youm7)
يعتقد واحد من كل ثلاثة أمريكيين أن كائنات فضائية تعيش بيننا متخفية، وفقًا لدراسة جديدة، وأظهر البحث الذى أجرى على 1000 أمريكى أن 37% منهم يقولون إنهم يشعرون بأن كائنات فضائية قد تكون موجودة بالفعل هنا على الأرض.
41% من الذين شملهم الاستطلاع لا يتفقون مع فكرة أن الحياة خارج كوكب الأرض موجودة، وأن الفضائيين يسيرون ويتحدثون بيننا، بينما البقية غير متأكدين (22%)، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
عندما سئلوا عمن يشعرون أنه كائن فضائى حاليًا، ذكر 39% أن رئيسهم الحالى هو احتمال مؤكد، بينما قال الثلث أنهم يشعرون أن أحد المشاهير قد لا يكون فى الأصل من هذا الكوكب.
يؤمن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع، والبالغ عددهم 1000 شخص، بوجود
كائنات فضائية
(53%)، فى حين لا يعتقد ذلك الثلث (34%).
الرجال أكثر احتمالًا قليلًا من النساء للشعور بوجود كائنات فضائية، وفقًا للنتائج (56% مقابل 49%).
وقال مايكل دينيتش، مؤسس موقع WealthofGeeks : "تظهر النتائج أنه عندما يتعلق الأمر بالإيمان بوجود حياة خارج كوكب الأرض، فإن العديد من الأمريكيين منفتحون على هذا الاحتمال, ويبدو أن عددًا كبيرًا من الأشخاص لديهم سبب للتساؤل عما إذا كان رئيسهم من هذا الكوكب أم لا"..
وتابع :"بغض النظر عن معتقدات الشخص بشأن الكائنات الفضائية، فمن الرائع أن نرى الكثير من الناس يستمتعون بإمكانية تحقيق ما يمكن أن يكون، سواء كان ذلك عن طريق الحديث عن الحياة خارج كوكب الأرض، أو حب كل ما يتعلق بالخيال العلمي".
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