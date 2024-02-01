كولر يُشيد بثنائى الأهلى قبل عودة المنافسات الأفريقية والمحلية

MENAFN - Youm7) أشاد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بمستوى ثنائي هجوم الفريق وسام أبو علي والفرنسي أنتوني موديست بعد ظهورهما بمستوى جيد خلال الفترة الماضية ، وأكد كولر أن وسام وموديست قدما أداء جيد في معسكر الفريق الأخير بالإمارات، ما يؤكد أن الفريق سيستفيد من جهودهما هجومياً بشكل جيد الفترة المقبلة.

وقدم ثنائي هجوم الأهلي، أنتوني موديست ووسام أبو علي مستوى جيد في مباراتي الفريق الوديتين بالمعسكر الخارجي الذي أقيم مؤخراً بالإمارات.

الأهلي ضم الدنماركي من اصل فلسطيني وسام أبو علي خلال يناير الماضي من سيريس السويدي مقابل مليوني يورو ، فيما إنتقل موديست للقلعة الحمراء الصيف الماضي بعد إنتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

وخاض

الأهلي

مباراتين في معسكر الإمارات ، الأولى أمام الأخدود السعودي الثلاثاء الماضي وخسرها الأهلي بهدف مقابل هدفين والثانية كانت أمام "حتا" الإماراتي وانتهت بالتعال بهدف لمثله.

شارك موديست أساسياً في المباراتين فيما حل وسام أبو علي بديلاً فيهما، ونجح الثنائي في تقديم عرض قوي خلال ظهورهما في المباراتين.

ونجح وسام أبو علي في صناعة هدف الأهلي الوحيد أمام الأخدود حيث مرر الكرة إلى التونسي محمد الضاوي "كريستو" وسجل الأخير الكرة بشكل رائع، وتسبب وسام في ركلة جزاء للأهلي أمام الأخدود أهدرها رامي ربيعة ، كما ظهر وسام بشكل مؤثر في مباراة "حتا".

أما موديست فقد سجل هدفاً في مباراة "حتا" أمس من ضربة رأسية جيدة كما أهدر ركلة جزاء وسدد كرة قوية تصدى لها حارس "حتا" خلال المباراة ذاتها.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض معسكر مغلق في الإمارات مُستغلاً توقف الدور والمنافسات المحلية والأفريقية بسبب بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً في كوت ديفوار من أجل تجهيز لاعبي الفريق لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل في الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



