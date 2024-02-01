بمشاركة الصفقات الجديدة..مودرن فيوتشر يبدأ معسكر برج العرب تحت قيادة العميد

بمشاركة الصفقات الجديدة..مودرن فيوتشر يبدأ معسكر برج العرب تحت قيادة العميد
التاريخ
2/1/2024 2:35:16 PM
(MENAFN
- Youm7) وصل فريق مودرن فيوتشر إلي الإسكندرية ظهر اليوم الخميس استعدادًا لإقامة معسكر ببرج العرب لمدة 10 أيام ،
وخاض مودرن فيوتشر مرانه الأول بمعسكر برج العرب مساء اليوم الخميس تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، وجاء المران قوي وحماسي وشهد روح عالية وإصرار من جميع اللاعبين. كما شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، الكاميروني ارنولد ايبا وأحمد كباكا ومحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وعمر وائل وعبد الله محمد وعلي ياسر وعمرو السيسي. ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.
تدريب مودرن فيوتشر (4)
تدريب مودرن فيوتشر (5)
تدريب مودرن فيوتشر (6)
تدريب مودرن فيوتشر (7)
تدريب مودرن فيوتشر (8)
تدريب مودرن فيوتشر (9)
تدريب مودرن فيوتشر (1)
تدريب مودرن فيوتشر (2)
تدريب مودرن فيوتشر (3)
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