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بمشاركة الصفقات الجديدة..مودرن فيوتشر يبدأ معسكر برج العرب تحت قيادة العميد

2/1/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Youm7) وصل فريق مودرن فيوتشر إلي الإسكندرية ظهر اليوم الخميس استعدادًا لإقامة معسكر ببرج العرب لمدة 10 أيام ،
 وخاض مودرن فيوتشر مرانه الأول بمعسكر برج العرب مساء اليوم الخميس تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، وجاء المران قوي وحماسي وشهد روح عالية وإصرار من جميع اللاعبين.
كما شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، الكاميروني ارنولد ايبا وأحمد كباكا ومحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وعمر وائل وعبد الله محمد وعلي ياسر وعمرو السيسي.
ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.

تدريب مودرن فيوتشر (4)

تدريب مودرن فيوتشر (5)

تدريب مودرن فيوتشر (6)

تدريب مودرن فيوتشر (7)

تدريب مودرن فيوتشر (8)

تدريب مودرن فيوتشر (9)

تدريب مودرن فيوتشر (1)

تدريب مودرن فيوتشر (2)

تدريب مودرن فيوتشر (3)








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