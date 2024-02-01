خالد عبد الفتاح يشارك في مران الأهلي وكوكا يخوض أخر مرحلة من العلاج

MENAFN - Youm7) يخوض أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله من الإصابة ، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن كوكا اجتاز مرحلة مهمة من العلاج الطبيعي، وبدأ الجري حول الملعب تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

وتعرض كوكا للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته بمعسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فيما شارك خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق في المران الجماعي اليوم وأكد الدكتور أحمد جاب الله أن اللاعب شارك في المران الجماعي عقب تعافيه من إصابته بآلام في العضلة الخلفية.

وأستأنف الأهليتدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، وإنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏