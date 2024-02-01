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عبد المنصف أول الراحلين من الجهاز الفنى للزمالك

2/1/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Youm7) تقرر رحيل محمد عبد المنصف من منصبه كمدرب لحراس مرمى الفريق الأول لنادى الزمالك ،
ليكون أول الراحلين بعد تولى البرتغالى جوزيه جوميز المهمة الفنية للأبيض.



وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك ان الجهاز الفني الجديد بقيادة جوميز سيكون بدون محمد عبد المنصف فى ظل اصطحاب المدرب البرتغالى مدرب لحراس المرمى معه، بالإضافة إلى مخطط أحمال ومدرب على أن يتواجد فى الجهاز المعاون مدرب مصرى.



ومن جانب أخر وقّع البرتغالي جوزيه جوميز على عقود تدريب فريق اللزمالك لمدة موسم ونصف الموسم تبدأ من يناير، وجاء توقيع المدرب البرتغالي خلال تواجد المدرب البرتغالي مساء اليوم، الخميسن بمقر النادي.




ووقع
جوميز
على عقود لمدة موسم ونصف الموسم مع القلعة البيضاء مقابل 50 ألف دولار شهرياً للمدير الفني وجهازه المعاون، ويضم الجهاز المعاون لجوميز مدرب حراس ومدربا ومخطط أحمال.




وقام المدير الفنى الجديد للزمالك بجولة داخل النادى، وتفقد ملعب حلمى زامورا، وكذلك غرف ملابس اللاعبين، بالإضافة إلى الجيم بالنادى، ورافق جوميز فى الجولة أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وذلك بعد أن قام بعمل جلسة تصوير داخل صالة نادى الزمالك.



ومن المقرر أن يوفّر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى أحد الفنادق، كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران
لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.












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