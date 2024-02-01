عبد المنصف أول الراحلين من الجهاز الفنى للزمالك

(MENAFN
- Youm7) تقرر رحيل محمد عبد المنصف من منصبه كمدرب لحراس مرمى الفريق الأول لنادى الزمالك ،
ليكون أول الراحلين بعد تولى البرتغالى جوزيه جوميز المهمة الفنية للأبيض.
وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك ان الجهاز الفني الجديد بقيادة جوميز سيكون بدون محمد عبد المنصف فى ظل اصطحاب المدرب البرتغالى مدرب لحراس المرمى معه، بالإضافة إلى مخطط أحمال ومدرب على أن يتواجد فى الجهاز المعاون مدرب مصرى.
ومن جانب أخر وقّع البرتغالي جوزيه جوميز على عقود تدريب فريق اللزمالك لمدة موسم ونصف الموسم تبدأ من يناير، وجاء توقيع المدرب البرتغالي خلال تواجد المدرب البرتغالي مساء اليوم، الخميسن بمقر النادي.
ووقع
جوميز
على عقود لمدة موسم ونصف الموسم مع القلعة البيضاء مقابل 50 ألف دولار شهرياً للمدير الفني وجهازه المعاون، ويضم الجهاز المعاون لجوميز مدرب حراس ومدربا ومخطط أحمال.
وقام المدير الفنى الجديد للزمالك بجولة داخل النادى، وتفقد ملعب حلمى زامورا، وكذلك غرف ملابس اللاعبين، بالإضافة إلى الجيم بالنادى، ورافق جوميز فى الجولة أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وذلك بعد أن قام بعمل جلسة تصوير داخل صالة نادى الزمالك.
ومن المقرر أن يوفّر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى أحد الفنادق، كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران
لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.
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