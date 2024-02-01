(MENAFN
- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 2 / 2024 فى مقدمتها،
سيراميكا يهزم سموحة 2 - 0 ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة، والأهلي ينجح فى حل أزمة منعه من القيد لمدة 24 ساعة.
سيراميكا يهزم سموحة 2 - 0 ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة تأهل فريق سيراميكا لنصف نهائي كأس الرابطة، بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة . الأهلي ينجح فى حل أزمة منعه من القيد لمدة 24 ساعة أنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة قرار منعه من القيد قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الشتوية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. عبد الله السعيد يرتدى القميص رقم 19 بعد تنازل ناصر منسى يرتدى عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك الجديد القميص رقم 19 ، بعد انضمامه للفريق خلال الساعات الماضية ، ويأتى ارتداء اللاعب الرقم 19 بعد تنازل ناصر منسى لاعب الزمالك عن الرقم للوافد الجديد.
تحذيرات مشددة لاتحاد الكرة من الغياب عن اجتماع الأحد المقبل
تضمنت محادثات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر جروب "واتس آب" الخاص بالمجلس، تشديدات من الجميع على ضرورة حضور الاجتماع المقبل، وعدم الغياب عنه لأي سبب من الأسباب.
الزمالك: راتب جوميز الأقل منذ فترة طويلة وقريب من راتب فيريرا منذ 9 سنوات كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أن الراتب الشهرى للبرتغالي جوزية جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأبيض ومساعديه الأجانب الزمالك يحسم صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى
يحسم مسئولو نادى الزمالك اليوم صفقة
مصطفى أشرف
لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه للإنتقال لصفوف النادى الأيبض.
الزمالك يتواصل مع جوميز بشأن الصفقات الجديد.. اعرف التفاصيل
قام مسئولو نادي اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا 300 ألف دولار لفسخ العقد والمدرب البرتغالي يرفض
الزمالك
بالتنسيق بشكل كامل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني المنتظر للفريق الأبيض بشأن الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لإطلاعه على كل اللاعبين الجدد.
كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية.
الزمالك يتوصل لاتفاق مع الكرامة السورى لاستعارة محمود الأسود موسم ونصف توصل مسئولو نادي
الزمالك
لاتفاق مع نظرائهم في نادي الكرامة، علي استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. في غياب السعيد وناصر وجعفر.. الزمالك يقيد 7 لاعبين في القائمة الأفريقية
أنهى مسئولو نادي
الزمالك
إجراءات قيد 7 لاعبين من صفقاته الجديدة في القائمة الأفريقية أمس الأربعاء قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
الأهلي يحدد موعد السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الابطال
حدد مسئولو النادي
الأهلي
يوم 13 فبراير الجاري موعدا من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
تفاصيل انتقال أحمد الشيخ من الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلي
أتم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، إجراءات انضمامه إلى نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع على عقود الانتقال للدراويش وأنهى كل الإجراءات الخاصة به.
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