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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 2 / 2024

2/1/2024 2:35:15 PM
(MENAFN- Youm7) حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 2 / 2024 فى مقدمتها،
سيراميكا يهزم سموحة 2 - 0 ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة، والأهلي ينجح فى حل أزمة منعه من القيد لمدة 24 ساعة.

سيراميكا يهزم سموحة 2 - 0 ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق سيراميكا لنصف نهائي كأس الرابطة، بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة .
الأهلي ينجح فى حل أزمة منعه من القيد لمدة 24 ساعة أنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة قرار منعه من القيد قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الشتوية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
عبد الله السعيد يرتدى القميص رقم 19 بعد تنازل ناصر منسى يرتدى عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك الجديد القميص رقم 19 ، بعد انضمامه للفريق خلال الساعات الماضية ، ويأتى ارتداء اللاعب الرقم 19 بعد تنازل ناصر منسى لاعب الزمالك عن الرقم للوافد الجديد.

تحذيرات مشددة لاتحاد الكرة من الغياب عن اجتماع الأحد المقبل

تضمنت محادثات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر جروب "واتس آب" الخاص بالمجلس، تشديدات من الجميع على ضرورة حضور الاجتماع المقبل، وعدم الغياب عنه لأي سبب من الأسباب.


الزمالك: راتب جوميز الأقل منذ فترة طويلة وقريب من راتب فيريرا منذ 9 سنوات

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أن الراتب الشهرى للبرتغالي جوزية جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأبيض ومساعديه الأجانب

الزمالك يحسم صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى

يحسم مسئولو نادى الزمالك اليوم صفقة
مصطفى أشرف
لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه للإنتقال لصفوف النادى الأيبض.


الزمالك يتواصل مع جوميز بشأن الصفقات الجديد.. اعرف التفاصيل

قام مسئولو نادي
الزمالك
بالتنسيق بشكل كامل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني المنتظر للفريق الأبيض بشأن الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لإطلاعه على كل اللاعبين الجدد.



اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا 300 ألف دولار لفسخ العقد والمدرب البرتغالي يرفض

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية.


الزمالك يتوصل لاتفاق مع الكرامة السورى لاستعارة محمود الأسود موسم ونصف توصل مسئولو نادي
الزمالك
لاتفاق مع نظرائهم في نادي الكرامة، علي استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

في غياب السعيد وناصر وجعفر.. الزمالك يقيد 7 لاعبين في القائمة الأفريقية

أنهى مسئولو نادي
الزمالك
إجراءات قيد 7 لاعبين من صفقاته الجديدة في القائمة الأفريقية أمس الأربعاء قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


الأهلي يحدد موعد السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الابطال

حدد مسئولو النادي
الأهلي
يوم 13 فبراير الجاري موعدا من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


تفاصيل انتقال أحمد الشيخ من الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلي

أتم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، إجراءات انضمامه إلى نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع على عقود الانتقال للدراويش وأنهى كل الإجراءات الخاصة به.









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