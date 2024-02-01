حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 1 / 2 / 2024

سيراميكا يهزم سموحة 2 - 0 ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

تحذيرات مشددة لاتحاد الكرة من الغياب عن اجتماع الأحد المقبل

تضمنت محادثات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر جروب "واتس آب" الخاص بالمجلس، تشديدات من الجميع على ضرورة حضور الاجتماع المقبل، وعدم الغياب عنه لأي سبب من الأسباب.

الزمالك: راتب جوميز الأقل منذ فترة طويلة وقريب من راتب فيريرا منذ 9 سنوات

يحسم مسئولو نادى الزمالك اليوم صفقة

مصطفى أشرف

لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه للإنتقال لصفوف النادى الأيبض.





قام مسئولو نادي

الزمالك

بالتنسيق بشكل كامل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني المنتظر للفريق الأبيض بشأن الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لإطلاعه على كل اللاعبين الجدد.

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية.





أنهى مسئولو نادي

الزمالك

إجراءات قيد 7 لاعبين من صفقاته الجديدة في القائمة الأفريقية أمس الأربعاء قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





حدد مسئولو النادي

الأهلي

يوم 13 فبراير الجاري موعدا من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





أتم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، إجراءات انضمامه إلى نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع على عقود الانتقال للدراويش وأنهى كل الإجراءات الخاصة به.







