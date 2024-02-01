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مصر تؤكد قلقها البالغ من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط والبحر الأحمر

2/1/2024 2:35:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 2 (كونا) -- أعربت مصر مجددا اليوم الخميس عن قلقها البالغ إزاء خطورة تداعيات اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزيرها سامح شكري من نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان تناولا خلاله التطورات الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وحذر شكري من "خطورة اتساع رقعة الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره السلبي علي المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة" مؤكدا أن "هذا الأمر لا يصب في مصلحة أحد بل ينذر بعواقب وخيمة وخطرة علي المنطقة والسلم والأمن الدوليين".
وأكد شكري مجددا قلق مصر واستنكارها لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر التي تؤثر سلبا على مصالح العديد من الدول لما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهام والاستراتيجي.
وشدد وزيرا خارجية مصر وايران وفقا للبيان على رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم واتفقا على أهمية تكثيف الجهود الجارية من أجل التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والمعيشية له وضمان حياة آمنه ومستقرة على أرضه.
وذكر البيان أن الوزيرين أكدا كذلك ضرورة العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى إيقاف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وأشار الوزيران إلى ضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على مدار عقود طويلة شهدت صراع دامي أثر على استقرار دولها.
وأشار البيان إلى إطلاع شكري نظيره الإيراني كذلك على جهود مصر للوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبى احتياجات اهالي قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وما تخلفه من أوضاع إنسانية كارثية.
ونوه الى تأكيد وزير الخارجية المصري في هذا الإطار الى وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية أممية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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