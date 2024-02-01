مصر تؤكد قلقها البالغ من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط والبحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 2 (كونا) -- أعربت مصر مجددا اليوم الخميس عن قلقها البالغ إزاء خطورة تداعيات اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزيرها سامح شكري من نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان تناولا خلاله التطورات الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وحذر شكري من "خطورة اتساع رقعة الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره السلبي علي المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة" مؤكدا أن "هذا الأمر لا يصب في مصلحة أحد بل ينذر بعواقب وخيمة وخطرة علي المنطقة والسلم والأمن الدوليين".
وأكد شكري مجددا قلق مصر واستنكارها لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر التي تؤثر سلبا على مصالح العديد من الدول لما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهام والاستراتيجي.
وشدد وزيرا خارجية مصر وايران وفقا للبيان على رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم واتفقا على أهمية تكثيف الجهود الجارية من أجل التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والمعيشية له وضمان حياة آمنه ومستقرة على أرضه.
وذكر البيان أن الوزيرين أكدا كذلك ضرورة العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى إيقاف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وأشار الوزيران إلى ضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على مدار عقود طويلة شهدت صراع دامي أثر على استقرار دولها.
وأشار البيان إلى إطلاع شكري نظيره الإيراني كذلك على جهود مصر للوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبى احتياجات اهالي قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وما تخلفه من أوضاع إنسانية كارثية.
ونوه الى تأكيد وزير الخارجية المصري في هذا الإطار الى وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 المتضمن إنشاء آلية أممية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (النهاية)
ا س م / م ع ع
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