إعلان حالة الطوارئ في إقليم (كتالونيا) الإسباني بسبب الجفاف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 1 - 2 (كونا) -- أعلن رئيس إقليم (كتالونيا) الإسباني بيري أراغونيس اليوم الخميس حالة الطوارئ بسبب الجفاف في بعض مناطق الإقليم اعتبارا من يوم غد الجمعة.
وقال أراغونيس في مؤتمر صحفي إن حالة الطوارئ ستؤثر على 9ر5 مليون شخص في 202 بلدية في مقاطعة (برشلونة) بما يتضمن مدينة (برشلونة) وجنوبي محافظة (جيرونا) مؤكدا أن المنطقة تعيش أسوأ حالة جفاف وأطولها منذ بدء تسجيل هذه الحالات في السجلات التاريخية.
وأضاف أن احتياطيات خزانات المياه في المناطق المتضررة تقف عند أقل من 16 في المئة من سعتها.
وأوضح أنه سيتم غدا الجمعة تفعيل المستوى الأولى من خطة الطوارئ التي تضمن تخصيص 200 لتر من المياه للفرد الواحد في اليوم إلى جانب فرض قيود على ري الحدائق النباتية والأشجار باستثناء تلك التي تستخدم المياه الجوفية أو المتجددة ومنع تنظيف السيارات إلا في المراكز المتخصصة المزودة بأنظمة إعادة تدوير للمياه.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا فرض قيود على ملء أحواض السباحة باستثناء تلك الموجودة في المراكز الرياضية والصحية فيما سيسمح للاتحادات الرياضية وملاعب كرة القدم بري حقولها بالمياه المتجددة أو المستخرجة من الآبار لكن مع تطبيق إجراءات تعويضية مثل إغلاق أماكن الاستحمام.
كذلك تنص المرحلة الأولى من الخطة في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا والبالغ عدد سكانه 9ر7 مليون نسمة على خفض الري الزراعي بنسبة 80 في المئة وخفض استخدام المياه في الصناعة بنسبة 25 في المئة.
وذكر أراغونيس أنه سيجتمع مع وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في الأيام القليلة المقبلة لتنظيم عمليات نقل المياه إلى (برشلونة) عبر السفن في حال استمرت حالة الطوارئ.
وتضم خطة الطوارئ ثلاثة مستويات علما أن المستوى الثاني يحدد كمية 180 لترا للفرد الواحد في اليوم وتتراجع هذه الكمية إلى 160 لترا في اليوم للفرد في المرحلة الثالثة التي يتوقف معها ري الحقول والأشجار والحدائق والملاعب الرياضية علما أن ذلك سيكون له تأثيرات سلبية جدا على السياحة في الإقليم.
كذلك يعيش إقليم (الأندلس) جنوبي إسبانيا حالة جفاف ومن المتوقع أن تعلن سلطاته حالة الطوارئ في فصل الصيف إذا استمر انحباس الأمطار. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
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