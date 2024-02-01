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إعلان حالة الطوارئ في إقليم (كتالونيا) الإسباني بسبب الجفاف

2/1/2024 2:35:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 1 - 2 (كونا) -- أعلن رئيس إقليم (كتالونيا) الإسباني بيري أراغونيس اليوم الخميس حالة الطوارئ بسبب الجفاف في بعض مناطق الإقليم اعتبارا من يوم غد الجمعة.
وقال أراغونيس في مؤتمر صحفي إن حالة الطوارئ ستؤثر على 9ر5 مليون شخص في 202 بلدية في مقاطعة (برشلونة) بما يتضمن مدينة (برشلونة) وجنوبي محافظة (جيرونا) مؤكدا أن المنطقة تعيش أسوأ حالة جفاف وأطولها منذ بدء تسجيل هذه الحالات في السجلات التاريخية.
وأضاف أن احتياطيات خزانات المياه في المناطق المتضررة تقف عند أقل من 16 في المئة من سعتها.
وأوضح أنه سيتم غدا الجمعة تفعيل المستوى الأولى من خطة الطوارئ التي تضمن تخصيص 200 لتر من المياه للفرد الواحد في اليوم إلى جانب فرض قيود على ري الحدائق النباتية والأشجار باستثناء تلك التي تستخدم المياه الجوفية أو المتجددة ومنع تنظيف السيارات إلا في المراكز المتخصصة المزودة بأنظمة إعادة تدوير للمياه.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا فرض قيود على ملء أحواض السباحة باستثناء تلك الموجودة في المراكز الرياضية والصحية فيما سيسمح للاتحادات الرياضية وملاعب كرة القدم بري حقولها بالمياه المتجددة أو المستخرجة من الآبار لكن مع تطبيق إجراءات تعويضية مثل إغلاق أماكن الاستحمام.
كذلك تنص المرحلة الأولى من الخطة في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا والبالغ عدد سكانه 9ر7 مليون نسمة على خفض الري الزراعي بنسبة 80 في المئة وخفض استخدام المياه في الصناعة بنسبة 25 في المئة.
وذكر أراغونيس أنه سيجتمع مع وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في الأيام القليلة المقبلة لتنظيم عمليات نقل المياه إلى (برشلونة) عبر السفن في حال استمرت حالة الطوارئ.
وتضم خطة الطوارئ ثلاثة مستويات علما أن المستوى الثاني يحدد كمية 180 لترا للفرد الواحد في اليوم وتتراجع هذه الكمية إلى 160 لترا في اليوم للفرد في المرحلة الثالثة التي يتوقف معها ري الحقول والأشجار والحدائق والملاعب الرياضية علما أن ذلك سيكون له تأثيرات سلبية جدا على السياحة في الإقليم.
كذلك يعيش إقليم (الأندلس) جنوبي إسبانيا حالة جفاف ومن المتوقع أن تعلن سلطاته حالة الطوارئ في فصل الصيف إذا استمر انحباس الأمطار. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




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