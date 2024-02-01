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العاهل الأردني يؤكد ضرورة التوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة

2/1/2024 2:35:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 1 - 2 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس ضرورة التوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين العزل.
ونقل الديوان الملكي الأردني في بيان عن الملك عبدالله الثاني تشديده خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل "كاف ومستدام" معربا عن تقديره لجهود كندا في تقديم المساعدات إلى القطاع.
وأكد العاهل الأردني أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة "ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي".
وحذر من استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والذي "قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة".
وجدد التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين مبينا أن "المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يتم حل الصراع". (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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