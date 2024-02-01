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النقابات الزراعية الفرنسية تدعو لتعليق الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة إجراءات تهدف لحماية المزارعين

2/1/2024 2:35:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 1 - 2 (كونا) -- دعت نقابات المزارعين في فرنسا والمزارعين الشباب اليوم الخميس إلى تعليق عمليات الإغلاق والحصار في البلاد بعد إعلان رئيس الحكومة غابريال أتال إجراءات جديدة تهدف إلى حماية المزارعين.
وقالت محطة (بي إف إم) الإخبارية إن الاتحاد الوطني لنقابة المزارعين (إف إن إس إي إيه) ونقابة المزارعين الشباب (جاي إيه) حثا على "تعليق عمليات الإغلاق والدخول في شكل جديد من التعبئة" وذلك بعد التصريحات الجديدة لرئيس الوزراء لمحاولة تهدئة غضب المزارعين.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لنقابة المزارعين ارنو روسو ورئيس نقابة المزارعين الشباب ارنو جايو "بعد التشاور نعتبر أننا بحاجة إلى تغيير طريقة عملنا وبالتالي ندعو الجميع إلى تعليق الحظر والدخول في شكل جديد من التعبئة".
كما وضعا شروطا عدة لعدم استئناف الاحتجاجات قبل المعرض الزراعي المقرر إقامته في الفترة من 24 فبراير إلى 3 مارس المقبلين حتى يتم اعتماد قانون التوجه الزراعي وكذلك التدابير الأوروبية بحلول يونيو القادم.
وأكد جايو أنه "إذا لم يتم الوفاء بهذه المؤشرات بحلول شهر يونيو القادم فلن نتردد في العودة إلى حركة التعبئة العامة".
وطالب روسو وجايو بإعداد وثيقة موجزة تدون فيها جميع إعلانات الحكومة قبل المعرض الزراعي موضحين "أمامنا 15 يوما لنرى ما إذا كان كل هذا جديا وفيه مصداقية".
وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق اليوم اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية المزارعين وتعزيز السيادة الزراعية على وقع استئناف المزارعين احتجاجاتهم في فرنسا. (النهاية)

م ع / ر س




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