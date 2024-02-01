الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس حالة طوارئ وطنية للتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية كما فرض عقوبات على بعض المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد السكان هناك.
يأتي ذلك في ظل تزايد عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الكيان الإسرائيلي المحتل حربه ضد قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي.
وحسب أمر تنفيذي وقعه الرئيس بايدن فإن المستوطنين المعنيين بهذه العقوبات "يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وقال بايدن إن "الوضع في الضفة الغربية وخاصة المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين المتطرفين والتهجير القسري للأشخاص وتدمير الممتلكات قد وصل إلى مستويات لا تطاق" ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب الكيان الإسرائيلي المحتل ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية "تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية".
وتابع أن تلك الأعمال قد "تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط ما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها".
واعتبر بايدن أن أفعال المستوطنين "تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الأمر التنفيذي "سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال معينة بما في ذلك أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية".
وكشف سوليفان في بيان عن أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن في وقت لاحق من اليوم عقوبات "أولية" بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد.
وتزايدت بشكل كبير أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عقب بدء الكيان الإسرائيلي المحتل حربه المكثفة ضد قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
ع س ج / م ع ع
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