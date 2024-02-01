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الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية

2/1/2024 2:35:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس حالة طوارئ وطنية للتعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية كما فرض عقوبات على بعض المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد السكان هناك.
يأتي ذلك في ظل تزايد عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الكيان الإسرائيلي المحتل حربه ضد قطاع غزة في السابع أكتوبر الماضي.
وحسب أمر تنفيذي وقعه الرئيس بايدن فإن المستوطنين المعنيين بهذه العقوبات "يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وقال بايدن إن "الوضع في الضفة الغربية وخاصة المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين المتطرفين والتهجير القسري للأشخاص وتدمير الممتلكات قد وصل إلى مستويات لا تطاق" ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب الكيان الإسرائيلي المحتل ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية "تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية".
وتابع أن تلك الأعمال قد "تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط ما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها".
واعتبر بايدن أن أفعال المستوطنين "تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الأمر التنفيذي "سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال معينة بما في ذلك أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية".
وكشف سوليفان في بيان عن أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن في وقت لاحق من اليوم عقوبات "أولية" بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد.
وتزايدت بشكل كبير أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عقب بدء الكيان الإسرائيلي المحتل حربه المكثفة ضد قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ع س ج / م ع ع




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