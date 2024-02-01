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اختيار طبيب كويتي رئيسا لرابطة جراحي العمود الفقري العربية

2/1/2024 2:35:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 1 – 2 (كونا) -- أعلنت الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري اختيار رئيس رابطة جراحي العمود الفقري الكويتية الدكتور عبدالرزاق العبيد رئيسا لها بإجماع رؤساء الروابط العربية وهي المرة الأولى التي يشغل هذا المنصب طبيب كويتي.
وقال الدكتور العبيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه التزكية جاءت اثر اجتماع للجمعية العامة للرابطة على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لجراحة العمود الفقري في دورته الـ13 اليوم الخميس مبينا ان الرابطة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ووزراء الصحة العرب.
وأكد ان خطة العمل المقبلة للرابطة ستشهد برامج حافلة تصب في السعي الحثيث لتطوير التعليم الطبي في المنطقة العربية في مجالات جراحة العمود الفقري من خلال إعداد برامج تدريبية وتبادل خبرات ونشر دراسات علمية وتطوير الجراحات خاصة ان هناك دولا يصعب فيها الحصول على التعليم المتطور بسبب الأوضاع السياسية أو صعوبة السفر.
وذكر انه تم عقد اجتماع لوضع خطة عمل لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة فضلا عن تنظيم مؤتمرات علمية وقرر الاجتماع إعداد دراسة لبرامج الزمالة في جراحة العمود الفقري لجراحي الوطن العربي وتم تشكيل فريق لإعداد هذه الدراسة.
وقال ان ما تحقق إنجاز كبير يحسب للكويت ويؤكد دورها المتميز على خارطة التطور الطبي في المنطقة مهديا هذا الانجاز الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والذي يتوافق مع رؤية سموه لتطوير القطاع الصحي خاصة والكويت عامة لتكون مركزا ليس تجاريا فقط وإنما مركزا علميا بكفاءة ابنائها.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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