(النواب) الأمريكي يمرر مشروع قانون يحظر دخول أعضاء (التحرير الفلسطينية) إلى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون يحظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة ردا على عملية (طوفان الأقصى) التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وحصل مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية (كاليفورنيا) توم ماكلينتوك على 422 صوتا مقابل معارضة صوتين فقط هما الديمقراطية من أصل فلسطيني رشيدة طليب والديمقراطية التقدمية ذات الأصول الإفريقية كوري بوش.
وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب الأمريكي فإنه "بموجب مشروع القانون هذا يمنع جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من الدخول إلى الولايات المتحدة" مشيرا إلى أنه "يوسع أيضا حظر القبول الحالي ضد الضباط والممثلين والمتحدثين باسم" المنظمة.
وأشار المجلس إلى أنه بموجب مشروع القانون لا يجوز أيضا السماح بدخول الولايات المتحدة لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي أو حركة (حماس) أو "الذين شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023".
ويحظر مشروع القانون على "أي مواطن غير أمريكي شارك في هجمات 7 أكتوبر 2023 أو سهلها بأي شكل من الأشكال طلب أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر (كما يحظر عليه طلب) اللجوء إلى الولايات المتحدة".
وأغلقت الولايات المتحدة عام 2018 مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن. (النهاية)
ع س ج / م ع ع
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