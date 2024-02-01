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(النواب) الأمريكي يمرر مشروع قانون يحظر دخول أعضاء (التحرير الفلسطينية) إلى الولايات المتحدة

2/1/2024 2:35:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون يحظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة ردا على عملية (طوفان الأقصى) التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وحصل مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية (كاليفورنيا) توم ماكلينتوك على 422 صوتا مقابل معارضة صوتين فقط هما الديمقراطية من أصل فلسطيني رشيدة طليب والديمقراطية التقدمية ذات الأصول الإفريقية كوري بوش.
وحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب الأمريكي فإنه "بموجب مشروع القانون هذا يمنع جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من الدخول إلى الولايات المتحدة" مشيرا إلى أنه "يوسع أيضا حظر القبول الحالي ضد الضباط والممثلين والمتحدثين باسم" المنظمة.
وأشار المجلس إلى أنه بموجب مشروع القانون لا يجوز أيضا السماح بدخول الولايات المتحدة لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي أو حركة (حماس) أو "الذين شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023".
ويحظر مشروع القانون على "أي مواطن غير أمريكي شارك في هجمات 7 أكتوبر 2023 أو سهلها بأي شكل من الأشكال طلب أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة بما في ذلك الحماية من الترحيل إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر (كما يحظر عليه طلب) اللجوء إلى الولايات المتحدة".
وأغلقت الولايات المتحدة عام 2018 مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن. (النهاية)

ع س ج / م ع ع




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