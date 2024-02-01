سفير الكويت لدى البرازيل يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 1 - 2 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى البرازيل طلال المنصور أوراق اعتماده إلى الرئيس البرازيلي لويس ايناسو لولا دا سيلفا سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك في مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي.
وذكرت سفارة دولة الكويت في برازيليا في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن السفير المنصور نقل إلى الرئيس البرازيلي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنيات سموه لجمهورية البرازيل الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأكد السفير المنصور على عمق العلاقات الكويتية - البرازيلية وتطلع الكويت لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات ولاسيما في الجانبين الاقتصادي والاستثماري. (النهاية) ه س ص
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