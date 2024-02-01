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سفير الكويت لدى البرازيل يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية

2/1/2024 2:35:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 1 - 2 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى البرازيل طلال المنصور أوراق اعتماده إلى الرئيس البرازيلي لويس ايناسو لولا دا سيلفا سفيرا لدولة الكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك في مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي.
وذكرت سفارة دولة الكويت في برازيليا في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن السفير المنصور نقل إلى الرئيس البرازيلي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنيات سموه لجمهورية البرازيل الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأكد السفير المنصور على عمق العلاقات الكويتية - البرازيلية وتطلع الكويت لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات ولاسيما في الجانبين الاقتصادي والاستثماري. (النهاية) ه س ص

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