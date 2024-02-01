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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين

2/1/2024 2:35:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات مالية على أربعة مستوطنين من الكيان الإسرائيلي المحتل لأنهم ضالعون في أعمال العنف التي يمارسها الإستيطان الإسرائيلي ضد الفلسطيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها "تفرض عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس جو بايدن اليوم لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وأوضحت أن المستوطنين الأربعة فرضت عليهم العقوبات لعدد من الأسباب مرتبطة بالعنف ضد السكان في الضفة الغربية مثل التورط أو المشاركة في أعمال العنف أو التخطيط لها.
وتقضي العقوبات بحظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد والكيانات (المشمولين بالعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع لوزارة الخزانة الأمريكية) عنها".
كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بالعقوبات.
وأعلنت الخارجية الأمريكية بداية الشهر الماضي عقوبات تتعلق بقيود منح التأشيرة الأمريكية لمستوطنين إسرائيليين بسبب تورطهم في أعمال العنف المتزايدة في الضفة الغربية. (النهاية)

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