الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات مالية على أربعة مستوطنين من الكيان الإسرائيلي المحتل لأنهم ضالعون في أعمال العنف التي يمارسها الإستيطان الإسرائيلي ضد الفلسطيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها "تفرض عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس جو بايدن اليوم لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وأوضحت أن المستوطنين الأربعة فرضت عليهم العقوبات لعدد من الأسباب مرتبطة بالعنف ضد السكان في الضفة الغربية مثل التورط أو المشاركة في أعمال العنف أو التخطيط لها.
وتقضي العقوبات بحظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد والكيانات (المشمولين بالعقوبات) في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع لوزارة الخزانة الأمريكية) عنها".
كما تقضي بحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بالعقوبات.
وأعلنت الخارجية الأمريكية بداية الشهر الماضي عقوبات تتعلق بقيود منح التأشيرة الأمريكية لمستوطنين إسرائيليين بسبب تورطهم في أعمال العنف المتزايدة في الضفة الغربية. (النهاية)
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