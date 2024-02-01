رنا رئيس تواصل تصوير سر إلهى ومصدر ينفى تعرضها لوعكة صحية

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- Youm7) تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير دورها في مسلسل "سر إلهى" بطولة النجمة روجينا، حيث أكد مصدر مقرب أنها تمتع بصحة جيدة نافيا ما تردد من أقاويل بأنها تعرضت لوعكة صحية ألزمتها المستشفى.
وقال المصدر المقرب لـ"اليوم السابع": "رنا رئيس بخير وصحتها جيدة وتواصل تصوير مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، وهى ليست مريضة ولكنها ترافق جدتها المريضة".
مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور،
ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.
مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.
وكان آخر أعمال روجينا مسلسل "ستهم" فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت،
بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وضيف الشرف اياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.
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