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رنا رئيس تواصل تصوير سر إلهى ومصدر ينفى تعرضها لوعكة صحية

2/1/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير دورها في مسلسل "سر إلهى" بطولة النجمة روجينا، حيث أكد مصدر مقرب أنها تمتع بصحة جيدة نافيا ما تردد من أقاويل بأنها تعرضت لوعكة صحية ألزمتها المستشفى.

وقال المصدر المقرب لـ"اليوم السابع": "رنا رئيس بخير وصحتها جيدة وتواصل تصوير مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، وهى ليست مريضة ولكنها ترافق جدتها المريضة".

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور،
ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

وكان آخر أعمال روجينا مسلسل "ستهم" فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت،
بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وضيف الشرف اياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.







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