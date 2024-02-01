أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل بزيارة فى منزله

(MENAFN
- Youm7) زار أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين داخل منزله، لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ عدة أيام.
ونظم عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، وقفة داخل مقر النقابة لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها مؤخراً، وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: "نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار".
كما عُقد اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة بعودة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وعدوله عن قرار الاستقالة الذي اتخذه مؤخرًا.
وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين: "أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة بعودة مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية".
وأضاف: "مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك، وإن شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الإنجازات، وكلنا معاه وفي ضهره".
وأكد: "كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية"،
مضيفا: "كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل".
اعضاء مجلس ادارة الموسيقيين يحاولون اقناع مصطفى كامل للعدول عن قرار استقالته
اعضاء مجلس ادارة الموسيقيين يزورون مصطفى كامل
الفنان مصطفي كامل واعضاء نقابة الموسيقيين
زيارة اعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لمصطفى كامل
مصطفي كامل واعضاء مجلس نقابة الموسيقيين
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