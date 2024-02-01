أعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين يرفضون استقالة مصطفى كامل بزيارة فى منزله

ونظم عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، وقفة داخل مقر النقابة لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها مؤخراً، وحضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: "نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار".

كما عُقد اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة بعودة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وعدوله عن قرار الاستقالة الذي اتخذه مؤخرًا.

وقال خلال الاجتماع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين: "أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة بعودة مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية".

وأضاف: "مصطفى كامل فوضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك، وإن شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الإنجازات، وكلنا معاه وفي ضهره".

وأكد: "كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا ايد واحدة في النهاية"،

مضيفا: "كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل".





اعضاء مجلس ادارة الموسيقيين يحاولون اقناع مصطفى كامل للعدول عن قرار استقالته





اعضاء مجلس ادارة الموسيقيين يزورون مصطفى كامل





الفنان مصطفي كامل واعضاء نقابة الموسيقيين





زيارة اعضاء مجلس نقابة الموسيقيين لمصطفى كامل





مصطفي كامل واعضاء مجلس نقابة الموسيقيين



