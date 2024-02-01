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يسرا تكشف كواليس 17 فيلما لها مع الزعيم عادل إمام فى كتاب لـ أشرف شرف

2/1/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت النجمة الكبيرة يسرا كواليس مشاركتها في 17 فيلما لها مع الزعيم عادل إمام ، في الكتاب الجديد للكاتب الصحفى أشرف شرف، والذى يحمل اسم "دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم".

وحكت النجمة يسرا أن علاقتها بالزعيم بدأت في فيلم "أذكياء لكن أغبياء"، حيث لعبت دور شقيقته في هذا الفيلم ومن بعدها توالت العديد من الأعمال من بينها "الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، المولد، الإنس والجن، كراكون في الشارع" وغيرها.

وأوضحت يسرا أن عادل إمام بالنسبة لها الرمز والقيمة، وحمل الفن المصرى على أكتافه لأكثر من 50 عاما.

يذكر أن كتاب "دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم" يعد الكتاب الأول لأشرف شرف، والذي يعمل كنائب لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وهذا الكتاب يضم العديد من الأسرار والحكايات التي تنشر عن زعيم الفن المصري والعربي عادل إمام.







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