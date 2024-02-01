يسرا تكشف كواليس 17 فيلما لها مع الزعيم عادل إمام فى كتاب لـ أشرف شرف

(MENAFN
- Youm7) كشفت النجمة الكبيرة يسرا كواليس مشاركتها في 17 فيلما لها مع الزعيم عادل إمام ، في الكتاب الجديد للكاتب الصحفى أشرف شرف، والذى يحمل اسم "دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم".
وحكت النجمة يسرا أن علاقتها بالزعيم بدأت في فيلم "أذكياء لكن أغبياء"، حيث لعبت دور شقيقته في هذا الفيلم ومن بعدها توالت العديد من الأعمال من بينها "الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، المولد، الإنس والجن، كراكون في الشارع" وغيرها.
وأوضحت يسرا أن عادل إمام بالنسبة لها الرمز والقيمة، وحمل الفن المصرى على أكتافه لأكثر من 50 عاما.
يذكر أن كتاب "دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم" يعد الكتاب الأول لأشرف شرف، والذي يعمل كنائب لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وهذا الكتاب يضم العديد من الأسرار والحكايات التي تنشر عن زعيم الفن المصري والعربي عادل إمام.
MENAFN01022024000132011024ID1107799471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.